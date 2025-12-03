Afrika Uluslar Kupası için geri sayım başladı. Kıtanın en prestijli organizasyonu Aralık 2025’te başlayarak yeniden dünya futbolunun odağına yerleşecek! Afrika Kupası ne zaman başlıyor, turnuvaya kimler gidecek, final ne zaman merak ediliyor.

Afrika Kupası birçok Avrupa kulübünün kadro planlamasını da doğrudan etkileyecek. Türkiye’de ise Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor, önemli oyuncularını milli takımlarına gönderecek olması nedeniyle yakından takip ediliyor.

AFRİKA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Afrika Kupası 21 Aralık 2025 tarihinde başlayarak kıtanın en önemli milli takım organizasyonunu futbolseverlerle buluşturacak. Sert mücadeleleri ve yüksek temposu ile bilinen turnuva, yılın son haftalarından itibaren kulüplerin kadro planlamalarını da etkileyecek.

AFRİKA KUPASI'NA KİMLER GİDECEK?

Türkiye’den 4 farklı kulüp, kadrolarında yer alan önemli futbolcuları turnuvaya gönderecek. Galatasaray’da Victor Osimhen Nijerya, Mario Lemina Gabon, Wilfried Singo Fildişi Sahili ve Ismail Jakobs Senegal formasını giyecek.

Trabzonspor’da Onana ile Oulai Fildişi Sahili adına sahaya çıkarken, Paul Onuachu ise Nijerya için mücadele edecek. Fenerbahçe cephesinde En-Nesyri Fas kadrosunda yer alırken Nene ise turnuvada milli takımı için sahada olacak. Samsunspor’da Badou Ndiaye Senegal kadrosunda yer alırken, Ntcham da turnuvaya katılan diğer isimler arasında bulunacak.

AFRİKA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Afrika Kupası finali 18 Ocak 2026 tarihinde oynanacak. Dev organizasyonun bitişinden sadece 3 gün sonra Galatasaray 21 Ocak’ta sahasında Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi 7. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar Afrika Kupası’ndan dönecek oyuncuların fiziksel durumunu yakından takip ediyor.



