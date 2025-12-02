Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ve Trabzonspor - Konyaspor maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı lacivertlilerin iptal edilen golünün konuşmaları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

- VAR: Yasin duyuyor musun?

- Yasin Kol: "Söyle Ali"

- VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.

- Yasin Kol: Ne dediğini anlamadım bir dakika.

- VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.

- Yasin Kol: Tamam.

- VAR: Son akışını da göstereceğiz.

- Yasin Kol: Gördüm.

- VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.

- Yasin Kol: Göster.

- VAR: Yavaş, temas noktasında dur.

- Yasin Kol: Tamam Ali.

- VAR: Devam edeceğim, APP'yi göstereceğim.

- Yasin Kol: Tamam.

Haberle İlgili Daha Fazlası