Fenerbahçe'nin golü iptal edildi
Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in attığı gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında bulduğu beraberlik golü geçerlilik kazanmadı.
BERABERLİK GOLÜ GELDİ
Kadıköy'de oynanan müsabaka 1-0 konuk Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ederken sarı lacivertliler 44. dakikada kullanılan korner atışında beraberlik golünü buldu.
VAR'DAN İNCELEME ÖNERİSİ
En-Nesyri'nin kaleye gönderdiği şuta dokunan Edson Alvarez, skoru 1-1 yapsa da VAR'dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi.
GOL İPTAL EDİLDİ
VAR'ın inceleme önerisiyle monitörün başına geçen hakem Yasin Kol, Milan Skriniar'ın elle oynadığını belirtip golü iptal etti.
