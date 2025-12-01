Türkiye Gazetesi
Milan Skriniar ile Okan Buruk arasında tartışma
Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, sarı lacivertlilerin stoperi Milan Skriniar ile tartıştı.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide gergin anlar yaşandı.
MAÇTA SİNİRLER GERİLDİ
Kadıköy'de oynanan müsabakanın ilk devresinde Milan Skriniar ile Okan Buruk arasında sözlü tartışma çıktı.
İKİLİ ARASINDA SÖZLÜ ATIŞMA
Skriniar ile Victor Osimhen arasındaki top kapma mücadelesinde Nijeryalı oyuncu yerde kalırken Okan Buruk'tan itiraz geldi.
Pozisyon sonrasında Buruk ile Skriniar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken Osimhen ve hakem Yasin Kol araya girerek tartışmanın büyümesini önledi.
