Tel Aviv’den Brüksel’e, Avrupa’nın önde gelen gazeteleri aynı noktada birleşti: Türkiye, KIZILELMA’nın tarihe geçen test atışıyla hava savaşında yeni bir çağ başlattı. Sinop açıklarında yapılan görüş ötesi hava-hava füze denemesinde jet motorlu hedef uçağın tam isabetle vurulması, dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı tarafından gerçekleştirildi. İsrail basını bu anı “ordu teknolojilerinin sadece hayal edebildiği manevra” diye nitelerken, Avrupa medyası Türkiye’nin küresel havacılıkta çıtayı bir üst seviyeye taşıdığını yazdı.

Türkiye, insansız savaş uçakları alanında dünya tarihine geçen bir başarıya imza attı. Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında yapılan testte görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu hedef uçağını vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

Senaryo kapsamında fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarıyla tespit edildi. KIZILELMA, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu.

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE SEMALARINDA TARİH YAZILDI

İsrail’in önde gelen gazetesi Maariv, KIZILELMA testini manşetine taşıdı:

"Türkiye semalarında tarih yazıldı; dünya ordularının sadece hayalini kurabildiği bir müdahale bir İHA tarafından gerçekleştirildi."

Tel Aviv ve Avrupa basını aynı başlıkta buluştu: Türkiye KIZILELMAla yeni çağ başlattı

"TÜRK HAVA KUVVETLERİ TARİH YAZDI"

Yazar, "Türkiye küresel ölçekte bir hamle sergiledi; KIZILELMA gelişmiş havadan havaya füzeyle hedefi başarıyla vurdu ve uluslararası İHA rekabetinde yeni bir çıta belirledi." dedi.

Gazetede, Türk platformunun performansının dünyada eşine rastlanmadığına vurgu yapılarak "Türkiye, insansız hava savaşında yeni bir dönemin kapısını açtı" cümlesi de öne çıktı.

"Henüz hizmette olmayan Bayraktar KIZILELMA, jet hızındaki hedefi görüş ötesi füze ile önledi." "Bu başarı, KIZILELMA’yı İHA üstünlüğü yarışında kritik bir konuma taşıyor"

Gazete, ayrıca Boeing’in Avustralya-ABD ortak üretimi MQ-28 Ghost Bat uçaklarının gelecek ay ilk gerçek mühimmat testine çıkacağını aktardı ancak KIZILELMA’nın küresel rakiplerinin önüne geçtiğini belirtti.

AVRUPA BASINI: TÜRKİYE DÜNYA İLGİSİNİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Avrupa basını da KIZILELMA’nın tarihi başarısını geniş yer ayırarak aktardı. Belçika merkezli savunma platformu Army Recognition, KIZILELMA testini şu ifadelerle duyurdu:

"Türkiye’nin Bayraktar Kizilelma insansız savaşçısı, görsel menzil ötesi hava-hava füzesiyle hedef yok eden dünyadaki ilk platform olarak tarihe geçti."

Haberde, Sinop’taki atış testinin Aselsan MURAD radarı ve TÜBİTAK SAGE GÖKDOĞAN füzesiyle tamamen milli bir angajman zinciri oluşturduğu aktarıldı. Platformun katılımının, insansız savaş kabiliyetinde büyük bir sıçrama anlamına geldiği belirtildi.

GÖKYÜZÜNDE TARİHİ AN: F-16'LARLA 5'Lİ KOL UÇUŞU

Tarihi test sırasında Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan 5 adet F-16, KIZILELMA ile 5’li kol uçuşu gerçekleştirdi. Bayraktar AKINCI da bu uçuşa eşlik ederek anları görüntüledi.

Türk havacılığında ilk kez milli uçak, milli radar ve milli füzeyle hava-hava görev zincirini tamamladı.

Uçuşu Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar havadan takip etti.

"GÖRÜLMEDEN GÖRÜYOR, VURULMADAN VURUYOR"

Düşük radar kesit alanına sahip KIZILELMA, üzerindeki gelişmiş sensörlerle düşman uçaklarını fark edilmeden uzun menzilden tespit edebiliyor. Bu yeni konsept, hava muharebesinde oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte.

KIZILELMA’da şu sistemler yer alıyor:

ASELSAN MURAD AESA Radarı

TOYGUN düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi

Geniş yelpazede yerli mühimmat entegrasyonu

Daha önceki testlerde TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla hedefleri vuran platform, GÖKDOĞAN atışıyla hava-hava görev yetkinliğini de kanıtladı.

BAYKAR’IN KÜRESEL BAŞARISI ZİRVEDE

Baykar, projelerini kuruluşundan bu yana öz kaynaklarıyla yürütüyor.

Firma:

2023 ve 2024’te 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Dünya İHA ihracat pazarının lideri oldu.

TB2 için 36 ülkeyle, AKINCI için 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Savunma ve havacılık ihracatının lideri olan Baykar, Türkiye’nin küresel alandaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

