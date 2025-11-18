ASELSAN tarafından geliştirilen Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’ya entegre edilerek uçuş gerçekleştirdi.

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin öz kaynaklarıyla millî ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, Türkiye’yi havacılıkta yeni bir lige taşıyacak kritik bir kabiliyeti daha test etti.

Tamamen yerli imkânlarla ASELSAN tarafından geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi’nin (EOTS) Bayraktar KIZILELMA’ya entegrasyonu başarıyla tamamlandı. ASELSAN’ın kızılötesi banttaki en gelişmiş ürünü olan TOYGUN, Bayraktar KIZILELMA’ya sahada önemli avantaj sağlayacak.

Bu testler gömülü EOTS teknolojisinin dünyada ilk defa bir insansız savaş uçağında uygulanması anlamına geliyor. F-16 gibi platformlar hedefleme sistemlerini harici bir pod olarak taşırken, Bayraktar KIZILELMA’da bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor.

TOYGUN EOTS, Bayraktar KIZILELMA’nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor. Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5. nesil platformlarda bulunuyor.

Bayraktar KIZILELMA’ya bu teknolojinin başarıyla entegre edilmesiyle birlikte Türkiye bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri oldu.

SEZER DOGRU

