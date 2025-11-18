Kuvvetli rüzgarın etkisi altında olan Bursa'da bugün bazı Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi. Konu ile ilgili BUDO'dan açıklama geldi.

Meteoroloji'nin lodos uyarısında bulunduğu illerden biri olan Bursa'da olumsuz hava şartları sebebi ile deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor. Son olarak BUDO'dan gelen açıklamada bugün 8 seferin iptal edileceği yer aldı.



BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

SEVDA KILIÇ

