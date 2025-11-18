Altın fiyatlarında son dakika! 18 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.470 TL’den güne başlıyor. Ons fiyatı ise en düşük 4.007 dolar ile son 1 haftanın dip seviyesini gördü. Ardından tepki alımları ile ons, TSİ 06:15 itibarıyla 4.015 dolara yöneldi. ABD’de imalat aktivitesinin güçlenmesi ve FED’den indirim beklentisinin düşmesi altın fiyatını baskılarken; dikkatler 20 Kasım’da gecikmeli olarak açıklanacak eylül ayı tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bu hafta başında 4.007 dolara kadar gerileyerek, son 1 haftanın en düşük seviyesini test etti. Bugünkü işlemlerde ons fiyatında (TSİ 06:15 itibarıyla) 4.015 dolara yakın denge arayışı sürerken; 18 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.470 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 5.705 TL ve çeyrek altın satış fiyatı ise 9 bin 305 TL’den gerçekleşiyor.

50 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Analistler, ons fiyatında 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 3.990 doların teknik ve 4.000 doların psikolojik bir destek olarak öne çıkığını belirterek; fiyatlarda bu seviyelerin altına gelinmesi halinde 3.930 dolara varabilecek düşüşlerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Yukarıda ise 4.250 dolar seviyesi ana direnç olarak gösteriliyor.

ABD’DEN VERİLER İYİ GELİYOR

Ons fiyatında FED beklentileri ve ABD verilerine duyarlılık devam ederken; dün ABD’de New York FED tarafından açıklanan Empire State İmalat Anketi 6,1 beklentiye karşılık 18,7 olarak geldi. Ekim ayında bu veri 10,7 değerinde bulunuyordu. Hem beklentileri hem de önceki ayki değeri aşan bu veri, imalat faaliyetinde güçlü toparlanmaya işret etti ve faiz indirimi beklentilerini desteklemedi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENİYOR

Bu arada ekim aynının ilk haftasında beklenen ancak hükümet kapanması sebebiyle geciken eylül ayı tarım dışı istihdam verileri, bu hafta 20 Kasım'da açıklanacak.

Analistler, ABD’de faiz indirimi beklentilerini etkileyebilecek verilerin piyasaların odağında olduğunu aktararak “Eylülde istihdamın, önceki ay gelen 22 bin seviyesinden 50 bine yükselmesi ve işsizlik oranının da %4,3'te sabit kalması bekleniyor. Veriler, dirençli bir işgücü piyasasına işaret ederse, altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturabilir. 10 Aralık'taki FED faiz kararı için ise, 5 Aralık'ta yayınlanacak kasım ayı tarım dışı istihdam raporu önemli olacak” diye konuşuyor.

FED TAHMİNLERİ NASIL?

ABD’de 43 gün süren hükümet kapanışı sırasında oluşan veri boşlukları, FED üyelerini de temkinli duruşa yöneltmiş ve aralık toplantısı için “şahin” açıklamalar gelmişti. Bu mesajların etkisiyle FED’den faiz indirimi bekleyenlerin oranı %50’nin altına geriledi. Altın fiyatları da “daha yüksek dolar faizi” beklentisiyle fren yaptı.

ÖMER FARUK BİNGÖL

