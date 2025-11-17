BİST 100 endeksi günü yüzde 1.25 artışla 10 bin 698 puandan tamamladı. Teknoloji ve sanayi hisseleri öncülüğünde yüzde 81 değer kazandı. Altın ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 4 bin 71 dolar seviyesinde işlem görürken Bent petrol varili 64 dolardan alıcı buluyor.

BIST 100 endeksi, güne 68,30 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.634,04 puandan başladı.

BORSA İSTANBUL'DAN GÜÇLÜ SİNYAL

Gün içinde en düşük 10.585,34 puanı, en yüksek 10.774,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kazanarak 10.698,13 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 122,95 puan ve yüzde 1,07 değer kazanarak 11.577,69 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 5,65, sanayi endeksi yüzde 1,56, mali endeks yüzde 1,02 ve hizmetler endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 16'sı geriledi, 3'ü yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa koşarken altın neden düşüyor?

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 71 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 71 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 5 milyon 752 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,2230 lira, satışta 42,3921 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,1366 lira, satışta 42,3054 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 155,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 64 dolardan işlem görüyor.

BATIKAN ALTAŞ

