Altın fiyatlarında son dakika! 17 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.548 TL ve ons altın fiyatı 4.076 dolardan güne başlıyor. ABD hükümetinin 43 günlük kapanmasının ardından ekim ayına dair enflasyon ve tarım dışı istihdam gibi bazı rakamların hiç açıklanmayacak olması, FED için de belirsizliğe işaret etti. Faiz indirimi ihtimali zora girdi ve altın üzerinde baskı arttı. Ons fiyatı için, 4.030 dolar teknik ve 4.000 dolar psikolojik destek noktası olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı geçen hafta 4.004-4.245 dolar gibi geniş bir aralıkta dalgalandıktan sonra, cuma kapanışını 4.085 dolardan gerçekleştirdi. Özellikle haftanın son 2 işlem gününde satış baskısının öne çıktığı görüldü. Buna rağmen ons fiyatı haftayı %2,11 primle tamamlamayı başardı. Altında yeni haftada işlemler (TSİ 06:10 itibarıyla) 4.076 dolara yakın seviyelerden “sınırlı negatif” bir açılışa işaret ediyor.

17 KASIM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında 17 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.548 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı sabah saatlerinde 5.805 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.470 TL’den gerçekleşiyor. Fiziki gram fiyatının geçen hafta psikolojik 6.000 TL sınırına yaklaşması dikkat çekmişti.

FED TAHMİNLERİ DEĞİŞİYOR

ABD Merkez Bankasından (FED) aralık ayındaki toplantıda faiz indirimi beklentileri bu hafta başında %45,8 seviyesine kadar geriledi. Geçen ay bu beklenti %95 civarında fiyatlanıyordu. Beklentilerdeki bu bozulma, altın fiyatlarının da geri çekilmesini beraberinde getirdi.

ABD hükümetinin 43 günlük kapanmasını sonlandırmasının ardından ekonomik veriler beklenirken; ekim ayı TÜFE ve tarım dışı istihdam gibi bazı rakamların hiç açıklanmayacak olması, FED için de belirsizliğe işaret etti ve faiz indirimi ihtimali zora girdi.

2026 BEKLENTİLERİ ÖNEMLİ

Analistler, FED’in pas geçme ihtimalinin risk iştahını düşürdüğünü belirterek “Ons geçen haftayı %2'lik kazançla kapatsa da perşembe günkü zirvesine göre %3'ten fazla aşağıda. Burada büyük resim önemli. İstihdam piyasasının önemli ölçüde ivme kaybettiğine dair işaretler var. Aynı zamanda enflasyon ivme kazanmıyor ve FED'in faiz oranlarını düşürmesini engelleyecek kadar yüksek değil. Merkez Bankası aralıktaki toplantıyı pas geçse bile 2026'da faiz indirimleri devam edebilir” diyerek, altındaki düşüşlerin uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı olduğunu ifade ediyor.

4.000 DOLAR KRİTİK

Ons fiyatı için, geçen haftanın en düşük seviyesi olarak öne çıkan 4.030 doların teknik ve 4.000 doların psikolojik bir destek noktası olarak öne çıktığını aktaran analistler, “Bu seviyeler korunduğu müddetçe kısa vadeli tepki alımları da devam edebilir. Alımların yeniden hızlanması için ise 4.250 doların aşılması ve üzerinde kalıcılık önemli” diye konuşuyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

