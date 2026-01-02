Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan aile üyelerinden bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde gece ısınmak için sobayı yakarak uyuyan aileden sabah saatlerinde haber alamayan yakınları, adrese gittiklerinde aile üyelerini baygın halde buldu.

7 KİŞİLİK AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen M.U. ile eşi A.U, çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U. ve Y.U.'yu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi, Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

BAZILARININ DURUMU AĞIR

Hastanede tedavisine başlanan aile üyelerinden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

