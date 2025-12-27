Soğukların gelmesiyle birlikte sosyal medyada nostalji ile akıllara gelen sobaların bir yüzü unutuldu. Soba zehirlenmesi, bazı tedbirlerin ihmalinden dolayı evlere ateş düşürüyordu.

"Kış aylarında sobanın bilinçsizce yakılması sebebiyle giderek artan zehirlenme vakalarına karşı uzmanlar vatandaşı uyarıyor. Buna rağmen evlerdeki sobalar birer birer ocak söndürmeye devam ediyor. Soba ölümlerinin son 1 aylık bilançosu şimdiden 25 ölü, 46 yaralıyı buldu." (28 Kasım 2004 Türkiye gazetesi)

28 Kasım 2004 tarihli Türkiye gazetesi

Tam 20 yıl önce gazetelerde soba zehirlenme bilançosu böyle açıklanmıştı. Henüz daha kışa yeni giriliyordu.

Soğukların gelmesiyle sobalar hem haneleri ısıtıyor hem de ev halkını aynı odada bir arada tutuyordu.

Kimi zaman bir anlık gafletle kimi zaman cehalet yüzünden yapılan ihmaller, korkunç neticeler doğurabiliyordu.

22 Şubat 2001 tarihli Türkiye gazetesi

Akşam keyifle kestane pişirilip eğlenilen sobalar, sabah anne babaları evlatsız, evlatları öksüz veya yetim bırakabiliyordu. Hatta bazen bütün bir aileyi ortadan kaldırıp çok daha büyük bir faciaya dönüşüyordu.

NELER YAPMALI?

Kaloriferlerin yayılmasıyla birlikte sobalar hayatımızdan çıktı ve bir nostalji malzemesine döndü. Ancak kurulduğu dönemlerde uzmanların sıkı sıkıya tavsiye ettiği soba tedbirleri bulunuyordu.

Soba zehirlenmelerinin yaşandığı günlerde bir facianın yaşanmaması için uzmanlar şu maddelerin altını çiziyor, televizyonlarda radyolarda sıkça anons ediliyordu:

• Havalandırması olmayan odalarda soba yakmayın.

• Boru ve bacalarınızı her kış ve ortasında temizletin.

• Gece yatarken sobayı açık bırakmayın.

• Sobayı alttan değil, üstten yakın.

• Sobanın hava-duman kapaklarını kapatmayın.

• Yakarak yattığınız sobaya gece kömür atmayın.

• Lodoslu ve rüzgârlı havalarda soba yakmayın.

• Yer yatağında değil yüksek yataklarda yatın.



