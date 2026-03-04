İngiltere İçişleri Bakanlığı, vize sistemindeki suistimalleri gerekçe göstererek aralarında Afganistan'ın da bulunduğu dört ülkeden gelenlere öğrenci vizesi verilmesini tamamen durdurma kararı aldı.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, vize sistemindeki "kötüye kullanım" gerekçesiyle radikal bir adım attı.

Hükümet, bu aydan itibaren Afganistan, Kamerun, Myanmar ve Sudan'dan gelen kişilere öğrenci vizesi verilmesini durdurma kararı aldı.

Ayrıca Afganistan vatandaşlarına verilen vasıflı iş vizeleri de durdurulacak.

İngiltere’de vize depremi: Kapılar o ülkelere tamamen kapandı!

SIĞINMA TALEPLERİNDE PATLAMA YAŞANDI

Resmi verilere göre söz konusu dört ülkeden İngiltere’ye eğitim amacıyla gelen kişilerin önemli bir bölümü daha sonra sığınma başvurusunda bulundu.

2021 ile 2025 yılları arasında yasal yollarla gelip sığınma isteyenlerin sayısı üç katından fazla arttı. Özellikle eğitim vizesiyle gelen Afganların yüzde 95'inin sığınma başvurusunda bulundu, Myanmar'dan gelen öğrencilerin başvuruları ise 16 kat arttı.

"SINIRLARIMIZDA KONTROLÜ YENİDEN SAĞLAYACAĞIM"

İçişleri Bakanı Mahmood, cömertliğin suistimal edilmesine karşı benzeri görülmemiş bir karar aldığını belirterek, "Sınırlarımızda düzeni ve kontrolü yeniden sağlayacağım" dedi.

Hükümet sözcüsü ise vize suistimaline karşı alınan bu sert önlemlerin, İngiltere'nin gerçekten ihtiyacı olan kişilere yardım etme geleneğini sürdürebilmesi için gerekli olduğunu ileri sürdü.

5 MART'TA YASALAŞIYOR: VİZE CEZASI KAPIDA

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 5 Mart Perşembe günü Göçmenlik Kurallarında yapılacak değişiklikle vize durdurma kararını içeren yeni yasa tasarısını sunacak.

Geçtiğimiz aylarda Angola, Namibya ve Demokratik Kongo hükümetlerine, sınır dışı edilen vatandaşlarını geri kabul etmemeleri durumunda vizelerin tamamen iptal edileceği uyarısı yapılmıştı.

