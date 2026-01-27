Avrupa Birliği, vize politikalarında kapsamlı bir değişikliğe hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun gündemine aldığı yeni strateji kapsamında, beş yıldan uzun süreli çoklu vizelerin yanı sıra üçüncü ülkelerden yapılan başvurular için daha kısıtlayıcı yeni bir vize kategorisinin oluşturulması planlanıyor.

Avrupa Birliği, yeni vize stratejisi kapsamında beş yıldan uzun süreli çoklu vize verilmesine yönelik kapsamlı öneriler hazırlıyor.

Avrupa merkezli yayın organı Politico, Avrupa Komisyonu’nun bu başlığı resmen gündemine aldığını duyurdu.

KONSOLOSLUK YÜKÜ AZALTILACAK

Hazırlanan planın, Avrupa ekonomisine katkı sağlaması ve konsoloslukların artan başvuru yükünü azaltması amaçlanıyor. Strateji kapsamında, özellikle nitelikli ve yetenekli uzmanların vize başvurularının daha hızlı ele alınabilmesi için ek finansman ayrılması öngörülmekte.

FRONTEX BÜNYESİNDE VİZE BİRİMİ KURULACAK

Avrupa Komisyonu, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex bünyesinde özel bir vize desteği departmanı kurmayı planlıyor. Bu adımın, vize süreçlerinin merkezi biçimde yönetilmesini sağlayacağı ileri sürüldü.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YÖNELİK YENİ VİZE KURALLARI

Yeni stratejide, üçüncü ülkelerden yapılan başvurular için “araç” niteliğinde yeni bir kısıtlayıcı vize kategorisi oluşturulması da yer alıyor. Aynı zamanda vizesiz rejimlere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması hedefleniyor.

AB VİZE KODU DEĞİŞİYOR

Avrupa Komisyonu, üçüncü ülkelere karşı daha esnek ve hızlı yaptırımlar uygulanabilmesi için AB Vize Kodu’nda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bu değişikliklerle, vize uygulamalarında daha hızlı karar mekanizmalarının devreye girmesi planlanıyor.

FRONTEX’İN YETKİLERİ YENİDEN MASADA

Daha önce Euractiv tarafından aktarılan bilgilere göre, AB ülkeleri Frontex’in görev ve yetkilerinin genişletilmesini de yeni planlar arasında. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Frontex’in rolünün bu yıl gözden geçirileceğini duyurmuş ve konuyu AB’nin 2026 çalışma planına dahil etmişti.

AB'NİN TÜRKLERE 'VİZE KOLAYLIĞI' KARARI NASIL UYGULANACAK?

AB Komisyonu ile Türkiye arasında Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişimi konusunda düzenli temas var.

Schengen’de Türklere yönelik vize sürecinde yeni bir uygulama da yürürlüğe girdi. AB Komisyonu’nun 15 Temmuz 2025 tarihli kararına göre, daha önce vizelerini kurallara uygun kullanan Türk vatandaşlarına kademeli olarak 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıla kadar çok girişli vize verilmesi planlanıyor. Düzenleme, Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının kısa süreli Schengen vize başvurularını kapsıyor.

