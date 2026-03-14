BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli bir yetkilinin Lübnan için “Gazze’de yapılanlar tekrarlanacak” sözlerine tepki göstererek, “Gazze’de olanlar bir felakettir ve dünyanın başka hiçbir yerinde tekrar etmemeli” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Hizbullah arasındaki şiddetli çatışmalara dair uyarılarda bulundu.

Guterres, sözlerine Lübnan’da savaşan taraflara ve dünyaya mesaj iletmek üzere Beyrut’a geldiğini söyleyerek başladı. Son iki hafta içinde yaşanan yıkıma dikkat çeken Genel Sekreter, “Hizbullah roketleri ve insansız hava araçları İsrail’in kuzeyindeki hedeflere ve Golan’a fırlatıldı. Bunu, İsrail’in yıkıcı bombardımanı ve geniş çaplı tahliye emirleri izledi. Bu durum, Lübnan’ın büyük bir kısmını yaşanmaz hale getirdi” dedi.

GÜNEY BEYRUT TEHLİKE ALTINDA

Çatışmalar nedeniyle yüzlerce Lübnanlının hayatını kaybettiğini ve yüz binlerce sivilin yanlarına taşıyabilecekleri hiçbir şey olmadan kaçmak zorunda kaldığını belirten Guterres, “Güney Beyrut tamamen yerle bir edilme riskiyle karşı karşıya. Bekaa, Baalbek ve diğer bölgeler, yıkım ve panik sahnelerine dönüştü” ifadelerini kullandı.

"TEK ÇÖZÜM DİPLOMASİ"

Taraflara askeri çözüm olmadığını vurgulayarak diplomasi ve diyalog çağrısı yapan Guterres, “Savaşan taraflara mesajım açıktır. Çatışmayı durdurun, bombalamayı durdurun. Tek çözüm diplomasi, diyalog ve BM Şartı ile Güvenlik Konseyi kararlarının tam uygulanmasıdır” dedi.

Genel Sekreter, Hizbullah’ın silahların Lübnan hükümetinin kontrolüne alınması kararına uyması ve İsrail’in de Lübnan’ın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini belirterek, “Savaş durmalı” dedi.

İSRAİLLİ YETKİLİNİN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Basın toplantısında bir gazetecinin, İsrailli bir yetkilinin Lübnan’da “Gazze’de yaptığımızı yapacağız” açıklamasına ilişkin sorusuna da cevap veren Guterres, şunları söyledi:

“Böyle bir yorum duymadım ama eğer yapılmışsa bu kesinlikle kabul edilemez. Gazze’de olanlar bir felakettir ve dünyanın başka hiçbir yerinde tekrar etmemesi gereken bir durumdur.”

