Yeni kurallar tek tek uygulanıyor! Araçtan inerek saldırdı, 180 bin lira ceza yedi
Yeni trafik kurallarının uygulanması ile beraber trafiği tehlikeye atan sürücüler tek tek cezalandırılıyor. Bağcılar'da aracından inerek bir sürücüye saldıran şüpheliye 180 bin lira ceza uygulandı. Saldırgan sürücünün aracın camına vurduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- Bağcılar'da kırmızı ışıkta duran bir otomobilin sürücüsü, arkasından gelen otomobilin sürücüsüne el hareketi yaptı.
- Ardından aracından inen sürücü, diğer otomobilin camına vurarak sürücüsünü tehdit etti.
- Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, saldırgan sürücünün Y.T. olduğunu belirledi.
- Y.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi.
- Şüphelinin ehliyeti 60 gün süreyle alındı ve otomobili de 60 gün trafikten menedildi.
- Sürücü hakkında adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Bağcılar'da trafikteki tartışmada aracından inerek bir otomobile saldıran ve sürücüsünü tehdit eden şüpheliye 180 bin lira para cezası uygulandı.
Bağcılar'da bir caddede seyir halinde olan 34 ZF 2148 plakalı otomobil, kırmızı ışığın yanmasıyla yolun ortasında aniden durdu.
ÖNCE EL HAREKETİ ÇEKTİ SONRA DA SALDIRIP CAMINA VURDU
Bu sırada arkasından gelen otomobilin sürücüsüne el hareketi yapan sürücü, ardından aracından inerek otomobilin camına vurup, sürücüsünü de tehdit etti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
2026 yılı trafik cezaları: İşte araçta direksiyon başında telefon kullanmanın cezası
180 BİN LİRA CEZA UYGULANDI
Yapılan incelemelerde söz konusu otomobilin sürücüsünün Y.T. olduğu belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 180 bin lira idari pazar cezası kesildi.
Araç kamerası yasaklandı mı, arabada multimedya ekran yasak mı? 2026 trafik cezaları gündemde
Ayrıca ehliyeti 60 gün süreyle alınan ve otomobili de 60 gün trafikten menedilen sürücü, adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.