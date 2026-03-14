Yeni trafik kurallarının uygulanması ile beraber trafiği tehlikeye atan sürücüler tek tek cezalandırılıyor. Bağcılar'da aracından inerek bir sürücüye saldıran şüpheliye 180 bin lira ceza uygulandı. Saldırgan sürücünün aracın camına vurduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bağcılar'da bir caddede seyir halinde olan 34 ZF 2148 plakalı otomobil, kırmızı ışığın yanmasıyla yolun ortasında aniden durdu.

Yeni kurallar tek tek uygulanıyor! Araçtan inerek saldırdı, 180 bin lira ceza yedi

ÖNCE EL HAREKETİ ÇEKTİ SONRA DA SALDIRIP CAMINA VURDU

Bu sırada arkasından gelen otomobilin sürücüsüne el hareketi yapan sürücü, ardından aracından inerek otomobilin camına vurup, sürücüsünü de tehdit etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

180 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Yapılan incelemelerde söz konusu otomobilin sürücüsünün Y.T. olduğu belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 180 bin lira idari pazar cezası kesildi.

Ayrıca ehliyeti 60 gün süreyle alınan ve otomobili de 60 gün trafikten menedilen sürücü, adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

