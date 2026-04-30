Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan uyarılar peş peşe geldi. AKOM İstanbul’un bugün itibariyle soğuk ve yağışlı hava etkisi altına gireceğini, bunun 5 gün kadar süreceğini, sıcaklığın 6 derece birden düşeceğini belirtti. Meteoroloji ise yağışların akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını, yarın akşamda kuvvetini artıracağını söyledi. Öte yandan 27 ile ise sağanak uyarısı yapıldı. İşte son uyarılar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji bugün için İstanbul dahil 27 ile sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul’da sağanak yağış ne kadar süre etkili olacak? Hem Meteoroloji hem de AKOM saat verdi. İşte sağanak yağış beklenen iller ve son uyarılar...

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Birkaç haftadır bahar havasının hakim olduğu İstanbul’da güneş yerini yeniden bulutlu havaya bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul için de uyarıda bulunan Meteoroloji, bugün parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını işaret ederek “Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor” dedi.

“ETKİSİ 5 GÜN SÜRECEK”

Öte yandan haftalık hava tahmin raporunu yayınlayan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise son uyarısında şöyle dedi:

Perşembe (Yarın) akşam saatlerinden itibaren bölgemizde tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı tahmin ediliyor. 4-5 gün süre ile bölgemizde etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeni ile halihazırda 16- 19°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların 4-6°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı değerlendiriliyor.

Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:

Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yarın (Cuma) gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SİS VE PUS UYARISI

Sağanak yağış sonrasında Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis beklendiğini de belirtti.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

27 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji’nin sağanak uyarısı yaptığı 27 il şöyle;

İller Çanakkale Edirne İstanbul Sakarya Adana Antalya (iç kesimleri) Burdur Konya Karaman Niğde Sivas Bolu Düzce Kastamonu Zonguldak Tokat Gümüşhane Bayburt Erzurum Kars Malatya Van Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa (kısmen) Gaziantep

