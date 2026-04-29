İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklentisi nedeniyle bazı iller için 'sarı' kodlu uyarı yaptı. Yetkililer, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine dayanarak bazı iller için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, riskli bölgeleri gösteren harita da kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞTE UYARI ALAN İLLER

Açıklamaya göre; Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın güney kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

30 Nisan 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan yarınki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Meteoroloji, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Ayrıca Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Bolu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Gaziantep ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde de sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nin doğusu, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeyi ile Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

