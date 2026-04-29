Meteoroloji ülke genelinde sağanak yağışın etkili olacağını bildirerek kent kent uyarı yayınladı. AKOM ise İstanbul'da yarından itibaren etkili olacak yağışların salı gününe kadar devam edeceğini belirterek tedbir uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı zamanla çok bulutlu 21 İstanbul Parçalı ve az bulutlu 18 İzmir Parçalı ve az bulutlu 25 Adana Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Antalya Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Samsun Parçalı bulutlu 14 Trabzon Parçalı yer yer çok bulutlu 13 Erzurum Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Diyarbakır Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

YARIN İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

AKOM tarafından İstanbul için yapılan uyarıda ise yarından itibaren kentte yağış etkili olacağı belirtildi. Yağışların salı gününe kadar kentte etkili olması bekleniyor.

