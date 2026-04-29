Meteoroloji'den il il uyarı geldi! Güneşe aldanmayın, sağanak yağışla göz gözü görmeyecek
Meteoroloji ülke genelinde sağanak yağışın etkili olacağını bildirerek kent kent uyarı yayınladı. AKOM ise İstanbul'da yarından itibaren etkili olacak yağışların salı gününe kadar devam edeceğini belirterek tedbir uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ
Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|21
|İstanbul
|Parçalı ve az bulutlu
|18
|İzmir
|Parçalı ve az bulutlu
|25
|Adana
|Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|28
|Antalya
|Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|23
|Samsun
|Parçalı bulutlu
|14
|Trabzon
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|13
|Erzurum
|Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|15
|Diyarbakır
|Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|24
YARIN İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR
AKOM tarafından İstanbul için yapılan uyarıda ise yarından itibaren kentte yağış etkili olacağı belirtildi. Yağışların salı gününe kadar kentte etkili olması bekleniyor.