MHP Manisa İl Teşkilatı’nın parti tüzüğü kapsamında feshedildiği, il başkanlığı görevine ise Nurullah Savaş’ın atandığı açıklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Teşkilatı’nda görev değişikliğine gidildi. Parti tüzüğü çerçevesinde yapılan düzenleme kapsamında il teşkilatının feshedildiği ve yeni atama gerçekleştirildiği bildirildi.

SEMİH YALÇIN DUYURDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın parti tüzüğünün ilgili maddeleri doğrultusunda alındığını duyurdu.

YENİ BAŞKAN NURULLAH SAVAŞ

Yalçın açıklamasında, MHP Manisa İl Teşkilatı organlarının tüzüğün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedildiğini belirterek, aynı hükümler çerçevesinde Nurullah Savaş’ın MHP Manisa İl Başkanlığı görevine atandığını ifade etti.

MHP, dün de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıklamıştı.

MHP’de kritik karar! Manisa teşkilatı görevden alındı

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