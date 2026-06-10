MHP’de kritik karar! Manisa teşkilatı görevden alındı
MHP Manisa İl Teşkilatı’nın parti tüzüğü kapsamında feshedildiği, il başkanlığı görevine ise Nurullah Savaş’ın atandığı açıklandı.
- MHP Manisa İl Teşkilatı feshedildi.
- Yeni MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş olarak belirlendi.
- Kararın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri uyarınca alındığı bildirildi.
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu değişikliği sosyal medya hesabından duyurdu.
- MHP'nin dün de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarını feshettiği belirtildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Teşkilatı’nda görev değişikliğine gidildi. Parti tüzüğü çerçevesinde yapılan düzenleme kapsamında il teşkilatının feshedildiği ve yeni atama gerçekleştirildiği bildirildi.
MHP'nin Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli teşkilatları feshedildi
SEMİH YALÇIN DUYURDU
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın parti tüzüğünün ilgili maddeleri doğrultusunda alındığını duyurdu.
YENİ BAŞKAN NURULLAH SAVAŞ
Yalçın açıklamasında, MHP Manisa İl Teşkilatı organlarının tüzüğün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedildiğini belirterek, aynı hükümler çerçevesinde Nurullah Savaş’ın MHP Manisa İl Başkanlığı görevine atandığını ifade etti.
MHP, dün de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıklamıştı.