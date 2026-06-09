MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir."

Yalçın, paylaşımının devamında "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER POLİTİKA MHP'de bir teşkilat daha feshedildi

ÇOK SAYIDA İLDE TEŞKİLATLAR FESHEDİLMİŞTİ

MHP Genel Merkezi tarafından nisan ayı başından bu yana feshedilen il teşkilatları ise şu şekilde:

İstanbul İl Teşkilatı (6 Nisan 2026'da 39 ilçe teşkilatıyla birlikte feshedildi)

Kütahya İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Eskişehir İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Kars İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Bilecik İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Çanakkale İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Muğla İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Bolu İl Teşkilatı (20 Nisan 2026)

Ardahan İl Teşkilatı (21 Nisan 2026)

Gaziantep İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)

Bingöl İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)

Malatya

Isparta

Haberle İlgili Daha Fazlası