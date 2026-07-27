Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yaz tatili kapsamında öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını tamamladı. Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27 Temmuz 2026 tarihi itibariyle tercih başvurusu yapabilecek Peki, özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen 2026 yaz dönemi öğretmen yer değiştirme takviminde başvuru süreci geride kaldı. Aile birliği, sağlık mazereti ve isteğe bağlı tayin kapsamında başvuruları onaylanan öğretmenler için tercih dönemi başladı. İl içinde ilçe grupları arasında görev yeri değişikliği talebinde bulunan adaylar, tercih işlemlerini 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. İl dışı yer değiştirme tercihleri ise ağustos ayında alınacak. Peki il içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?

Öğretmenlerin il içi mazeret tayini için tercih süreci başladı! Özür grubu il içi/il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

TERCİH TARİHİ: Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci 27 Temmuz 2026 - 29 Temmuz 2026

ATAMA TARİHİ: 30 Temmuz 2026

Tebligat ve İlişik Kesme 31 Temmuz 2026 itibarıyla

ÖĞRETMEN YAZ TATİLİ YER DEĞİŞTİRME 2026: İl içi ve il dışı tayin başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor Öğretmen atama tercileri ne zaman Atama sonuçları ne zaman belli olacak

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

TERCİH TARİHİ: Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci 04 Ağustos 2026 - 07 Ağustos 2026

ATAMA TARİHİ: 11 Ağustos 2026

Tebligat ve İlişik Kesme 12 Ağustos 2026

Duyuruya ilişkin detaylı bilgiye, "https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yili-yaz-tatili-ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-duyurusu/icerik/1736" web adresinden ulaşılabilecek.

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