Samsun’da tek seferde 100 ekmek, 3 koli su taşıyabilen Atakan Kaya, görenleri şaşırtıyor. Bir restoranda garson olarak çalışan, açık öğretimde de bilgisayar bölümünü okuyan genç “Bu duruma alışkın olduğum için zorlanmıyorum. Rekorum iki kolumda 15'er poşetle toplam 150 ekmek taşımak oldu" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir restoranda garson olarak çalışan Atakan Kaya’yı gören bir daha bakıyor. Her sabah restoranı temizledikten sonra fırının yolunu tutan genç, kollarında sıraladığı poşetlerle yaklaşık 100 somun ekmeği tek seferde iş yerine ulaştırıyor.

REKORU TEK SEFERDE 150 EKMEK İşine dört elle sarılan Atakan Kaya’nın 100 ekmeği aynı anda taşıdığını görenler tekrar tekrar bakıyor. Ekmek taşırken hiç zorlanmadığını belirten Kaya, rekorunun tek seferde 150 ekmek olduğunu söyledi.

“3 KOLİ SU DA TAŞIYABİLİYORUM” Kaya, "Her sabah işe geldikten sonra ilk olarak temizliğimizi yapıyorum, ardından ekmek almaya gidiyorum. Bu duruma alışkın olduğum için zorlanmıyorum; hatta tek seferde 3 koli su da taşıyabiliyorum. Yolda görenler çok şaşırıyor, bu kadar ekmeği nasıl taşıdığımı soruyorlar. Bugün kollarıma 18 poşet takarak 90 ekmek getirdim. Özellikle bayram arifelerinde yoğunluk arttığı için rekorum iki kolumda 15'er poşetle toplam 150 ekmek taşımak oldu" dedi.

BİLGİSAYAR BÖLÜMÜNÜ OKUYOR Hayatını şu an garson olarak sürdüren genç, açık öğretim lisesi bilgisayar bölümünde okuduğunu ve yaptığı işten memnun olduğunu söyledi.

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