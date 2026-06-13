ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen İran'ın eski lideri Ali Hameney için cenaze törenleri 4 Temmuz'da başlayacak. Hamenei'nin naaşı, 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek.

İran devlet televizyonu, hayatını kaybeden eski lider Ali Hameney için düzenlenecek cenaze törenlerinin takvimini duyurdu.

Açıklamaya göre ilk törenler 4-5 Temmuz tarihlerinde Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek.

Hameneyiçin 6 Temmuz'da başkent Tahran'da ikinci bir cenaze töreni düzenlenecek. Ardından naaş, 7 Temmuz'da Kum kentinde yapılacak törenin ardından Meşhed'e götürülecek.

Son cenaze programı ise 9 Temmuz'da Meşhed'de gerçekleştirilecek. Hamenei'nin naaşı, İmam Rıza Türbesi içerisinde kendisi için hazırlanan alana defnedilecek.

Öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programı belli oldu

BÜYÜK ÇAPLI BİR TÖREN DÜZENLENECEK

Tahran İslam Propaganda Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, büyük çaplı bir tören için gerekli hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programı belli oldu

SAVAŞ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ!

Nisan ayında Hamaney’i anmak amacıyla bir etkinlik düzenlenmiş, ancak savaş koşulları nedeniyle daha önce duyurulan resmi cenaze töreni gerçekleştirilememişti.

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