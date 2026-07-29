Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birçok ilde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini belirterek, orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve fırtınaya dikkat çekerek vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Meteorolojik verilere göre bu hafta, başta kıyı kesimler olmak üzere birçok ilde rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşabileceğini belirten Yumaklı, rüzgarın orman yangınlarının yayılmasındaki en kritik etken olduğunun altını çizdi.

Rüzgarın hızı 80 kilometreyi bulacak: Bakan Yumaklı'dan uyarı geldi! Ekipler teyakkuza geçti

BİR KIVILCIM FELAKETE NEDEN OLUR

Rüzgarın yangınları hızla büyüttüğünü ve müdahaleyi son derece güçleştirdiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, felaketlerin önüne geçmek için açık alanlarda ateş ve anız yakılmaması, yangına sebebiyet verebilecek her türlü riskli davranıştan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Rüzgarın hızı 80 kilometreyi bulacak: Bakan Yumaklı'dan uyarı geldi! Ekipler teyakkuza geçti

EKİPLER TEYAKKUZDA

Bakanlık olarak teyakkuz halinde olduklarını belirten Yumaklı, "14 İHA’mızla, 184’ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz" dedi.

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