Türkiye'nin yangın ile mücadele eden Avrupa ülkelerine destek amaçlı uçak göndermesinin ardından teşekkürler peş peşe geldi. İspanya ve Fransa devlet başkanlarının ardından bu sefer de Avrupa Birliği teşekkür mesajı yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, İspanya'da etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın İspanya'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin X paylaşımı alıntılandı.

Türkiye'ye bir teşekkür de AB'den! İmdatlarına koştuk, Türkçe paylaşım yaptılar

TÜRKÇE TEŞEKKÜR MESAJI!

Türkçe paylaşımda "Teşekkürler Türkiye." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı paylaşımında, iki yangın söndürme uçağının İspanya'nın destek talebi üzerine yangınlarla mücadele için havalandığını belirtmişti.

Türkiye'ye bir teşekkür de AB'den! İmdatlarına koştuk, Türkçe paylaşım yaptılar

Yangınlardan etkilenen ülkelere geçmiş olsun dileklerini ileten ve alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ettiğini kaydeden Yumaklı, "Dileğimiz; dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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