Ünlü sunucu Serap Paköz, meme kanseriyle mücadelesine ilişkin tedavi sürecini paylaşmayı sürdürüyor. Kemoterapi ve immünoterapi aldığı anları yayımlayan Paköz, “Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ancak içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak” ifadelerini kullandı ve hissettiklerini paylaştı.

Ekranların tanınan isimlerinden Serap Paköz, meme kanseri teşhisi aldığını açıkladı. 11 Mart’ta tanı konulduğunu ve 30 Mart’tan bu yana kemoterapi gördüğünü belirten 60 yaşındaki sunucu, dökülmeye başlayan saçlarını kazıttığı anları “Bu bir kabulleniş ve özgürleşme” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kanser tedavisi gören Serap Paköz’den güçlü mesaj: Biz buradayız, ayaktayız

“SARSILDIM MI? EVET… PES ETTİM Mİ? ASLA!”

Paköz, “10 Mart gecesi sağlıklı bir birey olarak uyudum, 11 Mart’ta ise meme kanseri tanısı almış bir kadın olarak uyandım. 30 Mart itibarıyla kemoterapi sürecim başladı ve bugün bu sürecin simgesi haline gelen kuaför aşamasındayım. Saç dökülmesi tedavinin bir parçası… Sarsıldım mı? Evet. Ancak pes ettim mi? Asla!” açıklamasında bulunuştu.

“AYAKTAYIZ VE İYİLEŞME SÜRECİNDEYİZ”

Hastalığı ve tedavi süreci hakkında takipçilerini bilgilendirmeye devam eden Serap Paköz, yeni paylaşımında kemoterapi ve immünoterapi aldığı anlara yer verdi. “Her seans zafere bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor” diyen Paköz, şu ifadeleri kullandı:

“Haftada bir gün kemoterapi, üç haftada bir ise kemoterapi ile birlikte immünoterapi alıyorum. Bu tedavi düzeni üç ayın ardından değişecek. Kemoterapi günleri benim için yalnızca bir tedavi süreci değil; aynı zamanda disiplin, odaklanma ve hayata yeniden başlama anlamı taşıyor. Her tahlil sonucu umut veriyor, her seans ise hedefe bir adım daha yaklaşmak demek.

Süreç zor mu? Evet. Ancak imkansız değil. Biz bu yolu gülümseyerek, güçlü bir duruşla ve inançla yürümeye devam ediyoruz. Şimdi ise enerji toplama zamanı.

Saçlarımız dökülebilir, bedenimiz yorulabilir; ancak içimizdeki umut ve yaşam enerjisi her zamankinden daha güçlü.

Bu video yalnızca bana ait değil; direncin ve hayata tutunmanın bir simgesi. Adı ister kanser ister başka bir zorluk olsun; biz buradayız, ayaktayız ve iyileşme sürecindeyiz.”

