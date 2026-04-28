Türk halk müziğinin güçlü sesi Bedia Akartürk, bu kez sesiyle değil, yıllara meydan okuyan görünümüyle gündeme geldi. 4 yıl önce operasyon geçiren 85 yaşındaki usta sanatçının son hali dikkat çekti.

Dört yıl önce yüzünü gerdiren Bedia Akartürk'ün son hali ortaya çıktı

Ünlü isim yaklaşık 4 yıl önce yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Söz konusu operasyonun, yaşa bağlı olarak ciltte oluşan sarkmaların giderilmesi ve daha sıkı bir görünüm elde edilmesi amacıyla uygulanan cerrahi bir işlem olduğu ifade ediliyor.

Operasyonun ardından bir süre ekranlardan ve sosyal medyadan uzak kalmayı tercih eden Akartürk, aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme geldi. Geçirdiği estetik müdahale sonrası değişimiyle o dönemde magazin dünyasında sıkça konuşulan sanatçının, son hali sosyal medyada yeniden tartışmalara neden oldu.

YORUMLAR GECİKMEDİ

2. Sayfa programının paylaşımına göre, Bedia Akartürk’ün son görüntüsü kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı. Bazı kişiler tarafından şarkıcının enerjisi ve görünümünü övgüyle karşılarken, bazı kullanıcılar ise değişimini şaşkınlıkla değerlendirdi.

ESTETİK YAPTIRMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Güzelleşmek için için 81 yaşında ameliyat olan Bedia Akartürk, estetik yaptırma nedenini şu sözlerle açıkladı:

Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler. Çünkü türkülerimi hep dikkatli inceleyerek, didikleyerek okuyan bir sanatçıyım. Halk müziği kolay bir şey değildir. Hangi yörenin türküsünü okursan onun kokusu vermen lazım. Yoksa elimize notayı alıp başka şarkıları da okuruz sorun değil. Ama o yörenin kokusunu verebilmek başka bir şey.

