Fenerbahçeli oyuncu Şevket Çoruh’un Galatasaray derbisinde küfürlü tezahürat ederken görüntülenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüler üzerine birçok kullanıcı tepki gösterirken, en dikkat çeken eleştirilerden biri Pelin Öztekin’den geldi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 23. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılı ekip puanını 74’e yükseltti. Fenerbahçeli oyuncu Şevket Çoruh da Galatasaray ile oynanan derbi karşılaşmasını tribünden takip etti.

Şevket Çoruh'un derbideki videosu gündem oldu: Küfürlü tezahürat tepki çekti

TEPKİLER GECİKMEDİ: YAZIKLAR OLSUN

Oyuncunun küfürlü tezahüratta bulunduğu anlara ilişkin bir video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından eleştiri aldı. Kullanıcılar “Sana sanatçı diyorlar öyle mi?” , “Yazıklar olsun” “Bu videoda Galatasaray'a ve kurucu başkanımız Ali Sami Yen'e küfür eden kendisiyse benim için bitmiştir. Bir açıklama ve küfürlü tezahürat için özür bekliyoruz” gibi yorumlarda bulundu.

en dikkat çeken eleştirilerden biri Pelin Öztekin'den geldi.

Öztekin, açıklamasında tribün kültüründe her türlü desteğe açık olduğunu ancak küfürlü tezahüratın kabul edilemez olduğunu belirtti.

PELİN ÖZTEKİN: BABAM GÖRSEYDİ ÜZÜLÜRDÜ

Babasının “kavuk” geleneğini devrettiği Çoruh hakkında değerlendirmede bulunan Pelin Öztekin, söz konusu görüntülerle ilgili olarak “Bu görüntüleri babam görseydi eminim üzülürdü” ifadelerini kullandı. Öztekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Tribüncülükte her şeye varım ancak ben Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na ya da Süleyman Seba başkana hiçbir zaman küfür etmedim. Her şeyin bir adabı ve üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla birlikte, bu görüntüleri görseydi üzüleceğinden eminim. Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu adına önemli bir başarı olsa da, bunun yanında örnek bir karakter sergilemek de gerekir. Kavuk alkış ister, meşale değil.

