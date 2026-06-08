Kanal D ekranlarında iki sezondur izleyiciyle buluşan Eşref Rüya için geri sayım başladı. Yayınlanan final fragmanının ardından dizinin takipçileri büyük finalde neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Şimdi ise gözler ''Eşref Rüya final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

Bir dönem ekranların en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Eşref Rüya 47. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak. Final fragmanında yer alan sahneler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hikayenin nasıl biteceği de şimdiden merak konusu oldu. Peki, Eşref Rüya final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

Eşref Rüya final fragmanı yayınlandı! Final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

EŞREF RÜYA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Eşref Rüya'nın final bölümü 10 Haziran 2026 Çarşamba günü yayınlanacak. Kanal D ekranlarında saat 20.00'de başlayacak olan bölümle birlikte dizi iki sezonluk yayın hayatını noktalayacak.

Eşref Rüya final fragmanı yayınlandı! Final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

EŞREF RÜYA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kulislerden gelen bilgilere göre Eşref Rüya için bir süre önce üçüncü sezon hazırlıkları yapılmış ve ekibe yeni sezon planı aktarılmıştı. Ama ilerleyen süreçte alınan yeni karar doğrultusunda devam projesinden vazgeçildi.

Final kararının arkasında senaryonun ilerleyişiyle ilgili yaşanan zorlukların ve son dönemdeki reyting performansının etkili olduğu konuşuluyor. Ayrıca yeni sezon için bölüm garantisi konusunda yapım şirketi ile kanal arasında farklı beklentilerin bulunduğu da sektörde dile getirilen iddialar arasında yer almıştı. Şimdi ise Eşref Rüya 47. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Eşref Rüya final fragmanı yayınlandı! Final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

EŞREF RÜYA FİNAL FRAGMANINDA NELER YAŞANDI?

Yayınlanan son tanıtımda Eşref'in hayatının en kritik hesaplaşmalarından birine çıkıyor. Finalde uzun süredir devam eden düşmanlığın son perdesi ekranlara gelecek.

Fragmanda Eşref'in ağır şekilde yaralandığı görülürken ailesiyle vedalaştığı sahneler izleyicileri duygulandırdı. Akıllarda ise tek bir soru: ''Eşref öldü mü?''



Eşref Rüya final bölümü bu hafta Çarşamba günü ekranlarda olacak.



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