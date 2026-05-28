Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sezon boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya, bayram haftasında yayın akışındaki değişiklik nedeniyle gündeme geldi. Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan dizinin yeni bölümünün ekrana gelmemesi sonrası izleyiciler “Eşref Rüya 46. bölüm ne zaman, yeni bölüm neden yayınlanmadı?” sorularını araştırmaya başladı.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı yapım, aksiyon ve dram türündeki hikayesiyle sezon boyunca sosyal medyada sık sık konuşuldu. Final sürecine girilmesiyle birlikte dizide yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Peki, Eşref Rüya 46. bölüm ne zaman, yeni bölüm neden yayınlanmadı?

EŞREF RÜYA 46. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Bayram haftası nedeniyle yayın akışında değişiklik yapılmasının ardından dizinin takipçileri 46. bölümün ne zaman ekranlara geleceğini araştırmaya başladı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in yer aldığı Eşref Rüya dizisinin 46. bölümü 3 Haziran 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Final öncesi son bölüme giren dizide heyecan dorukta.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Eşref Rüya’nın yeni bölümü 27 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelmedi. Bayram haftası nedeniyle birçok televizyon dizisinin yayın akışında değişiklik yapılırken, Eşref Rüya da kısa süreli yayın arası veren yapımlar arasında yer aldı.

Kanal D’nin yayın akışında dizinin saatinde “Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel” programı yayınlandı. Bu nedenle dizinin yeni bölümü ileri bir tarihe ertelendi.

EŞREF RÜYA FİNAL NE ZAMAN?

Sezon boyunca reytinglerde dikkat çeken sonuçlar elde eden Eşref Rüya için final tarihi de açıklandı. Kanal D’nin sevilen dizisi, 10 Haziran 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak 47. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Final kararının ardından dizinin takipçileri sosyal medyada çok sayıda yorum paylaşırken, özellikle son bölümlerde yaşanacak olaylar büyük merak konusu oldu.

