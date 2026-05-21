Kurban Bayramı haftasında televizyon kanallarının yayın akışında değişikliğe gidiliyor. Uzak Şehir, Eşref Rüya, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Sevdiğim Sensin, Kızılcık Şerbeti, A.B.İ, Yeraltı, Güller ve Günahlar, Kuruluş Orhan, Gönül Dağı, Çirkin ve A.B.İ dizilerinin yeni bölüm durumları netleşmeye başladı

25-31 Mayıs tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı haftasında dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Kanalların güncel yayın akışları paylaşılırken bazı yapımların tekrar bölümüyle ekranlara geleceği, bazı diziler için ise resmi açıklamanın beklendiği görüldü.

BAYRAMDA DİZİLER VAR MI, YOK MU?

Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlamasıyla birlikte televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bayram haftasında birçok dizinin yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Son günlerde paylaşılan yayın akışlarına göre bazı dizilerin bayram haftasında ara vereceği netleşmeye başladı. Kanalların resmi yayın listeleri güncellendikçe dizilerin yeni bölüm durumları da belli oluyor. İzleyiciler ise özellikle sezon finaline yaklaşan yapımların yayın tarihlerini yakından takip ediyor.

UZAK ŞEHİR, EŞREF RÜYA, ARKA SOKAKLAR BAYRAMDA YAYINLANACAK MI?

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 25 Mayıs Pazartesi akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Yayın akışında dizinin saat 20.00’de tekrar yayınına yer verildiği görüldü.

Eşref Rüya’nın yerine ise 27 Mayıs Çarşamba akşamı “Şarkılar Bizi Söyler” programının tekrar bölümü yayınlanacak. Arka Sokaklar dizisinin de 29 Mayıs Cuma günü tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı açıklandı. 30 Mayıs Cumartesi günü ise Güller ve Günahlar dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

TAŞACAK BU DENİZ BAYRAMDA YENİ BÖLÜM VAR MI?

TRT 1’in bayram haftasına ait resmi yayın akışı henüz tamamen paylaşılmadı. Bu nedenle Taşacak Bu Deniz dizisinin 29 Mayıs Cuma akşamı yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağına dair kesin açıklama bulunmuyor. Ancak televizyon kulislerinde birçok dizinin bayram haftasında ara vereceği konuşuluyor. Mehmed Fetihler Sultanı ise 26 Mayıs Salı günü tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

SEVDİĞİM SENSİN, KIZILCIK ŞERBETİ, ABİ BAYRAMDA YENİ BÖLÜM VAR MI?

Show TV’nin Kızılcık Şerbeti için 29 Mayıs tarihli yayın akışı henüz açıklanmadı. Aynı şekilde Star TV’de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin de bayram haftasındaki yayın durumuna ilişkin resmi liste paylaşılmadı. Ancak iki dizinin de tekrar bölümünün ekrana gelmesi bekleniyor.

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisinin ise bayram haftasında yeni bölüm yerine tekrar yayınıyla ekrana gelmesi bekleniyor. Kanalların önümüzdeki günlerde yayın akışlarını güncellemesiyle birlikte tüm dizilerin kesin yayın programı netleşecek.

