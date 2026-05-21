Güzellik salonunda vurgun! Müşterilerin telefonundan kredi çekmişler
Çorum’da bir güzellik salonunda, müşterilerin mobil bankacılık uygulamalarına izinsiz girilerek adlarına kredi çekildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Olayda 10 kişinin 425 bin lira dolandırıldığı öne sürüldü.
Mağdur olduğunu öne süren 10 kişinin şikayeti üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme sırasında sohbet bahanesiyle oyalandığı belirlendi.
TELEFONLARINI ALIP KREDİ ÇEKTİLER
İddiaya göre, müşterilerin dikkati dağıtıldıktan sonra cep telefonları alındı. Şüpheliler, mağdurların bilgisi dışında mobil bankacılık uygulamalarına girerek adlarına anında kredi çekti.
PARALAR ŞİRKET HESABINA HAVALE EDİLMİŞ
Çekilen kredilerin, iş yeri sahibinin şahsi hesabına veya şirket hesabına EFT ve havale yoluyla aktarıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, bu yöntemle mağdur edilen 10 müşteriden toplam 425 bin liralık haksız kazanç sağlandığını belirledi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında 19 Mayıs'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E. (21), S.C.K. (19), C.Ş. (20), H.U. (20), G.A. (22) ve H.N.B. (20) tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı.