Telefonunuza bakan herkes bu tuzağa düşüyor!

İnsanlık tarihi, doğası gereği bir yanılgılar ve bu yanılgılarla mücadele etme tarihidir. Ancak içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl dijital enformasyon çağı, bu kadim mücadeleyi bir adım öteye taşıyarak zihnimizin sınırlarını hiç olmadığı kadar zorluyor.

Bugün her sabah uyandığımızda sadece haber akışlarıyla değil, adeta bir "gerçeklik savaşıyla" karşı karşıya kalıyoruz. Coğrafi sınırların paramparça olduğu, krizlerin, dezenformasyonun ve manipülasyonun saniyeler içinde dünyayı alevler içine bıraktığı bir dönemde, bizi en çok savunan ve aynı zamanda en çok savunmasız bırakan şey yine kendi biyolojik donanımımızdır: İnsan beyni.

Yanlış bilgiye inanmak bir zeka meselesi değil. Eğitim meselesi de değil. Beynimizin çalışma biçiminin kaçınılmaz bir sonucu. Zihinsel kısayollar, otomatik kararlar ve farkında olmadan işleyen önyargılar... Hepsi bir arada, bizi her gün defalarca kandırıyor. Üstelik kandırıldığımızı da çoğu zaman anlamıyoruz.

Psikoloji söz konusu mekanizmaları onlarca yıldır inceliyor. Ortaya çıkan tablo hem rahatsız edici hem aydınlatıc. İnsan beyni doğruyu aramak için değil, enerji tasarrufu yapmak için gelişmiş. Ve bu tasarruf güdüsü, yanlış bilginin tam da ihtiyaç duyduğu boşluğu açıyor.

BEYİN TEMBEL OLMAYI SEVİYOR

Buna bilişsel cimrilik deniyor. Sorunları çözerken daha fazla düşünce ve çaba isteyen yollardan kaçınıp daha kolay, daha hızlı yolları tercih ediyoruz. Bu aslında beynimizin verimliliğinin kanıtı. Her şeyi derin bir analizle değerlendirmek zorunda kalsaydık, sabah kalktığımızdan gece yatana kadar tükenirdik.

Ama internette akan binlerce içerik arasında bu tasarruf bizi kandırıyor. Bir başlık kulağa mantıklı geldi mi? Geçiyoruz. Güvendiğimiz biri paylaştı mı? İnanıyoruz. İçeriğin doğruluğunu sorgulamak için durup düşünmüyoruz. Çünkü beyin bunu istemez ve körü körüne inanışlara karşı açık bir hedef haline getiriyor. Peki, gerçeklerin bu kadar kolay bükülebildiği, medyanın, siyasetin ve krizlerin zihnimizde birer illüzyon oluşturduğu bu çağda rasyonel kalmayı nasıl başaracağız?

Bilişsel önyargılarımızın farkına varmak ve bu zihinsel prangalardan kurtulmak sadece akademik bir uğraş değil, modern dünyada akıl sağlığımızı ve entelektüel bağımsızlığımızı korumanın yegane yoludur.

İKİ SİSTEM, BİR BEYİN

Psikologlar insan düşüncesini iki sisteme ayırıyor. Sistem 1 hızlı, otomatik, sezgisel. Az enerji harcıyor, anlık kararlar veriyor. Sistem 2 ise yavaş, analitik, dikkatli. Çok daha fazla zihinsel çaba gerektiriyor.

Gündelik hayatın büyük bölümünü Sistem 1 yönetiyor. Bu normal ve gerekli. Ama bir haber başlığını okurken, bir bilgiyi paylaşmadan önce, önemli bir kararı verirken de Sistem 1 devreye giriyorsa sorun başlıyor.

Sistem 1 bir şeyin doğru hissettirmesine bakıyor. Doğru olup olmadığına değil. Ve bu ince fark, yanlış bilginin en verimli büyüdüğü toprak.

AYNI ANDA HEM AKILLI HEM KANDIRILMIŞ OLUNUR

Teyit yanlılığı, bizi en derinden etkileyen önyargılardan biri. Mevcut inançlarımızı destekleyen bilgilere inanma, onlarla çelişen bilgileri reddetme eğilimi. Siyasi görüşümüzü destekleyen makaleyi sonuna kadar okuyoruz. Karşı görüşü destekleyen makaleyi ilk paragrafta bırakıyoruz.

Daha ilginci güdülenmiş muhakeme. İnsanlar bazen inanmak istedikleri şeye inanmak için akıl yürütme becerilerini kullanıyorlar. Zeki olmak önyargıdan korunmuş olmak anlamına gelmiyor. Aksine zeki bir insan, önyargılı sonucu bazen çok daha ikna edici biçimde gerekçelendirebiliyor. Akıl, gerçeği bulmak için değil, tercih edilen sonucu savunmak için de kullanılabiliyor.

"BEN KANDIRILMAM" DİYENLER

Araştırmalar ilginç bir bulguya işaret ediyor: İnsanlar yanlış bilgileri saptama konusunda kendilerini başkalarından daha iyi görüyor. Herkes "ben kandırılmam" diyor. Buna üçüncü şahıs etkisi deniyor.

Bu yanılgı tehlikeli. Savunmasız olduğumuzu fark etmediğimizde önlem almıyoruz. Ve en çok kandırılanlar, çoğu zaman kendini en güvende hissedenler oluyor.

Bir de şu var. Bir bilgiyi ne kadar çok duyarsak o kadar doğru hissettiriyor. Buna akıcılık deniyor. Defalarca tekrar edilen yanlış bir bilgi, zamanla gerçekmiş gibi hissettirmeye başlıyor. Çürütüldüğünü bilseniz bile. Çünkü beyin içeriği değil, tanıdıklığı ölçüyor.

SOSYAL MEDYA BU TUZAĞI DERİNLEŞTİRİYOR

Gazetelerde hangi sayfada olduğunuzu anlıyordunuz. Köşe yazısı mı, haber mi, reklam mı? Görsel ipuçları vardı. İnternette bu sınırlar yok. Her şey aynı akışta, aynı formatta geliyor. Haber de, yorum da, dezenformasyon da.

Üstelik güvendiğimiz birinin paylaştığı içeriğe otomatik olarak daha fazla inanıyoruz. Sosyal tasdik kestirme yolu denen bu mekanizma, sosyal medyanın tam kalbinde işliyor. Arkadaşınız paylaştıysa doğrudur. Çok beğeni aldıysa doğrudur. Oysa bu, güvenilirliğin kanıtı değil.

ÇOĞULCU CEHALET: HERKES ASLINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Bir de şu var. Toplumdaki diğer insanların ne düşündüğünü ve neye inandığını çoğu zaman yanlış tahmin ediyoruz. Aslında çok az kişi bir görüşe sahipken, bu kişilerin çoğunlukta olduğunu zannedebiliyoruz. Sosyal medyanın algoritmik yapısı belirli görüşleri olduğundan büyük göstererek bu yanılgıyı besliyor.

Azınlık bir görüş, ekranlarımızda çoğunlukmuş gibi görünüyor. Çoğunluk ise sessiz kaldığı için yok sayılıyor. Ve biz bu yapay tabloya bakarak "herkes böyle düşünüyor" sonucuna varıyoruz.

PEKİ NE YAPMALI?

Farkındalık tek başına yeterli değil. Ama başlangıç noktası o. Bir içerikle karşılaştığımızda durup sormak gerekiyor. Bu bana doğru mu geliyor, yoksa doğru hissettiriyor mu? Kaynağı ne? Kim paylaştı, neden paylaştı?

Akıl yürütme sürecini yavaşlatmak, alternatifleri düşünmek, yalnızca bizi haklı çıkaran değil bize itiraz eden kaynaklara da bakmak. Bunlar küçük alışkanlıklar ama beyni Sistem 2'ye, yani analitik düşünceye davet etmenin yolları.

Bugün en büyük güç bilgiye sahip olmak değil, hangi bilginin manipülasyon olduğunu anlayabilmek.

Belki de çağımızın en kritik savaşı tam olarak burada yaşanıyor.

Hakikat ile algoritma arasında.