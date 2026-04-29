Uzay diplomasisinde başarı kriterleri kökten değişiyor. On yıllardır sadece uydu fırlatma ve roket teknolojileriyle ölçülen güç dengesi, yerini devletlerin bu faaliyetleri küresel yönetişim etkisine dönüştürme becerisine bırakıyor.

Uzay diplomasisinde artık mesele yalnızca yörüngeye erişim değil; bu erişimin toplumsal etki, ekonomik büyüme ve güvenlik kapasitesi açısından ne ürettiği...

Yeni dönemde uzay diplomasisi, teknik bir uyum süreci olmaktan çıkarak küresel yönetişimin bizzat kurgulandığı bir arenaya evriliyor.

İŞBİRLİĞİ MİMARİSİNDE YENİ REKABET ALANI

Ay keşifleri ve ticari fırlatma pazarları üzerinden şekillenen bu yeni ortamda, ülkeler sadece teknolojiyle değil, kurdukları ortaklıklarla da yarışıyor. ABD liderliğindeki Artemis programı ve Çin odaklı Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu çerçeveleri, paralel işbirliği mimarileri oluşturuyor.

Yeni nesil diplomatlar göreve: Uzay Ataşeleri dönemi başlıyor!

TÜRKİYE'NİN UZAY EKOSİSTEMİNDEKİ YERİ NE?

Türkiye, havacılık ve savunma birikimini kurumsal reformlarla birleştirerek uzay ekosistemini hızla genişletiyor. 2018'de Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) kurulması ve 2021 Ulusal Uzay Programı ile uzay, stratejik bir öncelik haline geldi. Somali'de inşası süren uzay üssü ve "Uzay Vatan" söylemi, Türkiye'nin bağımsız erişim niyetini güçlendiriyor. TUA Başkanı Yusuf Kıraç'ın APSCO Konsey Başkanlığına seçilmesi ve Antalya ev sahipliğinde gerçekleşecek 2026 Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC), Türkiye’nin uzay arenasındaki gövde gösterisinin en somut nişanelerinden yalnızca birkaçı. 2026 bütçesinde uzay programlarına 8,7 milyar liralık bütçe ayrıldı.

AY MİSYONU HEDEFİ

Teknolojik alanda Türksat-6A ile kendi iletişim uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri olan Türkiye, Mart 2025 itibarıyla 9 aktif uyduyu kontrol etmişti. İMECE ve Göktürk serisiyle sub-metre çözünürlüğe ulaşan yerli optik sistemler, egemenlik kapasitesini pekiştiriyor. DeltaV tarafından geliştirilen hibrit itiş sistemleri ve TÜBİTAK UZAY donanımları, 2027 yılında ay yüzeyine gerçekleştirilmesi planlanan yüksek etkili iniş misyonu için kritik önem taşıyor.

BÜYÜK STRATEJİNİN YENİ AYAĞI UZAY DİPLOMASİSİ

Uzay diplomasisinin kurumsallaştırılması, Türkiye'nin büyük stratejisinin temel direklerinden biri olarak ilerleyen günlerde öne çıkacak.

Ülkemizde teknolojik başarıları sürdürülebilir bir dış politika gücüne dönüştürmek amacıyla Uzay Diplomasisi Görev Gücü için hazırlıklar hız kazandı. Uzay bilimleri, hukuk ve uluslararası ilişkileri aynı potada eritecek olan uzay ataşeleri ve uzman diplomatlar, Türkiye'nin büyük stratejisinin yeni koruyucuları olacak. Disiplinlerarası uzman sermayesine yapılan yatırımlar, Türkiye'nin sadece bir kullanıcı değil, uzay hukukunu ve geleceğini şekillendiren bir oyun kurucu olmasını sağlayacak.