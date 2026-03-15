CIA'nın "hayalet" teknolojisi: 40 mil öteden kalp atışını duyup pilotu kurtardılar!

CIA, İran çölünde düşman hatları arasında sıkışmış bir pilotu bulmak için daha önce hiç kullanılmamış bir teknolojiyi devreye soktu. Silah mıydı? Yeni nesil bir teknoloji miydi? İİkisi de değil. Bir kalp atışıydı.

İran'ın güneyinde, çorak bir dağ yarığında, yaralı bir Amerikalı pilot iki gün boyunca hayatta kalmayı başardı. Başının üzerinde İran Devrim Muhafızları onu ararken elindeki tek kozu bir sinyal cihazıydı. Ancak kurtarma ekipleri, cihazın tam konumunu belirleyemiyordu.

Tam o noktada, adı henüz kamuoyuna duyurulmayan yeni bir sistem devreye girdi: Ghost Murmur.

İnsan kalbi her çarpışta küçük ama ölçülebilir bir elektromanyetik sinyal üretir. Bu sinyal o kadar zayıftır ki, normalde yalnızca göğse yapıştırılmış sensörlerle tespit edilebilir. Rüzgâr, toprak ve kaya gibi çevresel faktörler bu sinyali adeta yok eder. Ghost Murmur ise bu "yok olmayı" tersine çevirmek için tasarlandı.

Teknolojinin özünde kuantum manyetometri yatıyor. Sentetik elmaslardaki mikroskobik kusurlar etrafında inşa edilen sensörler, manyetik alanları inanılmaz bir hassasiyetle ölçebiliyor. Ardından yapay zeka devreye girerek arka plan gürültüsünü süzüyor ve yalnızca insan kalbine özgü elektromanyetik izi izole ediyor. CIA'nın deyimiyle: Bin mil karelik bir çölde, bir stadyumdaki sesi duymak gibi. Kalbiniz atıyorsa sizi buluruz.

'GHOST' VE 'MURMUR': İSİM TESADÜF DEĞİL

Teknolojinin adı kasıtlı seçilmiş. "Murmur", tıpta kalp ritmi için kullanılan bir terimken, "Ghost" ise iz bırakmadan kaybolmuş birini bulmayı temsil ediyor. CIA Direktörü John Ratcliffe sürece ilişkin şu detayı vermişti:

"Havacının hayatta olduğunu tespit ettik. Hala düşman tarafından görünmez, ancak CIA tarafından görülebilir durumdaydı."

Sistemin arkasında Lockheed Martin'in efsanevi gizli Ar-Ge birimi Skunk Works var. U-2'den F-117 Stealth'e kadar "imkansız" denilen projeleri hayata geçiren bu birim, Ghost Murmur ile biyolojik varlığı bir hedef koordinatına dönüştürmeyi başardı.

İLK KULLANIM: İRAN

İran’ın güneyindeki ıssız arazi, bu teknoloji için adeta laboratuvar koşulları sundu. Düşük elektromanyetik parazit ve canlı bir vücut ile soğuk çöl zemini arasındaki termal kontrast, Ghost Murmur’un ilk operasyonel başarısını getirdi. Kamuoyunda sadece "Dude 44 Bravo" olarak bilinen pilot, düşman askerleri başına ödül koymuşken bu sayede tespit edildi.