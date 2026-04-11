Bel fıtığı için hem SGK’dan maaş hem patrondan tazminat!

Eskiler "Bel bükülmeyince iş düzelmez" derler. Ancak alın teri dökerken bükülen o bel, bir daha doğrulmaz hâle geliyorsa orada durup düşünmek gerekir.

Yıllarca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Başmüfettişi olarak sahada gördüğüm en büyük eksiklik; işçimizin çektiği ağrıyı "yorgunluk" sanıp hakkını aramamasıdır.

Kıymetli okurlar, bugün çalışanların sinsi bir düşmanı, yani "Mesleki Bel Fıtığını" ve bu illet kapınızı çaldığında sahip olduğunuz devasa hakları konuşacağız.

FITIK MI DEDİNİZ? SADECE HASTALIK DEĞİL!

Birçok çalışan, akşam eve gittiğinde belindeki sızıyı "normal" karşılar. Oysa o sızı, iş yerindeki yanlış bir hareketin veya aşırı yükün sonucudur. Eğer belinizdeki fıtık veya ağrı yaptığınız işten kaynaklanıyorsa, bu artık sadece bir sağlık sorunu değildir. Bu, hukuken iş kazası ya da bir meslek hastalığıdır. Belinizle ilgili bir sıkıntı yokken ani bir hareket neticesinde olmuşsa iş kazasıdır. Yok eğer yaptığınız işten kaynaklı olarak belirli bir süre zarfında cereyan etmişse meslek hastalığı olabilir.

En büyük müjdeyi başta verelim: Bel fıtığınız iş kazası ya da meslek hastalığı olarak tescil edilirse;

* Yaş şartı aranmaz.

* Prim günü şartı aranmaz.

* Sigortalılık süresi şartı aranmaz.

Şartlar ne olursa olsun, Anayasamız gereğince SGK her daim sizin yanınızdadır.

BELİNİZİ NE AĞRITIYOR? İŞTE 4 TEMEL SEBEP

Vücudunuzun alarm vermesine sebep olan faktörler bellidir. Eğer iş yerinde şunlara maruz kalıyorsanız risk altındasınız demektir:

* Aşırı Yük: Gücünüzün üzerinde ağırlık kaldırmak.

* Yanlış Hareket: Yük taşırken aniden dönmek veya eğilmek.

* Sabit Kalmak: Saatlerce aynı pozisyonda, heykel gibi çalışmak.

* Sarsıntı (Vibrasyon): Özellikle şoförler ve operatörler için sürekli titreyen koltukta oturmak.

VUCUDUNUZDAN GELEN SİNYALLERİ İHMAL ETMEYİN!

Sadece "belim ağrıyor" deyip geçmeyin.

* Bacaklarda uyuşma mı var?

* Hareketleriniz kısıtlandı mı?

* Belinizde sürekli bir sertlik mi hissediyorsunuz?

Bunlar kalıcı sakatlığın habercisi olabilir. Erken teşhis hayat kurtarır, geç kalmak ise tekerlekli sandalyeye kadar götürebilir.

ADIM ADIM HAK ARAMA REHBERİ

Peki, "Belim fıtık oldu, işten kaynaklı olduğunu biliyorum, ne yapmalıyım?" diyorsanız işte izlemeniz gereken yol:

* DOKTORA HER ŞEYİ ANLATIN: Hastaneye gittiğinizde sadece "Belim ağrıyor" demeyin. "Ben her gün 20 kilo yük taşıyorum" veya "Günde 10 saat titreşimli araç kullanıyorum" diye işinizi tarif edin.

* YETKİLİ HASTANEYE GİDİN: Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili (Meslek Hastalıkları Hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastaneleri) kurumlardan rapor alın.

* SGK’YA BİLDİRİN: Teşhis konulduğu an durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirin.

* TAZMİNATINIZI İSTEYİN: Hastalığınız mesleki olarak tescillenirse, işverenden hem maddi hem de manevi tazminat talep edin.

SONUÇ: SAĞLIĞINIZ SERMAYENİZDİR

Değerli emekçiler, devlet size bu hakları boşuna vermedi. Eğer beliniz patronun iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri almaması nedeniyle yaptığınız işe bağlı olarak arızaya uğramışsa;

* Geçici iş göremezlik ödeneği alabilirsiniz.

* Sürekli iş göremezlik geliri (Maaş) bağlanabilir.

* Patrondan yüklü (MADDİ-MANEVİ) tazminatlar alabilirsiniz.

Ancak işverenin size vermiş olduğu iş güvenliği eğitimi ve talimatlarına, İSG kurallarına aykırı hareket etmeniz nedeniyle hastalık ya da sakatlık meydana gelmişse iş değişir! Bu kez de Diymat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz.

HASILIKELAM: Unutmayın; sağlık gibi sermaye olmaz. Önce tedbir alın, kendinizi koruyun. İş güvenliği kurallarına uyun. Buna rağmen eğer sakatlık yaşadıysanız da hakkınızı aramaktan asla çekinmeyin!

