Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması”nı ilk kez yayımladı. Verilere göre taciz, dolandırıcılık ve bilişim suçları en yaygın mağduriyetler arasında öne çıktı. Araştırma, suç türlerine göre bildirim oranları ve güvenlik alışkanlıklarında dikkat çeken değişimleri de ortaya koydu.

İLK KEZ AÇIKLADI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması" bültenini açıkladı. Buna göre en çok alınan güvenlik önlemleri arasında yüzde 70,7 ile çelik kapı yer alırken, bunu güvenlik kamerası izledi. Suç mağduriyetleri arasında makamlara en çok bildirilen suç türü yüzde 81,3 ile araç hırsızlığı oldu. İşte detaylar…

EN GÜVENLİ ÖNLEM: ÇELİK KAPI İlk kez açıklanan bültene göre, vatandaşların aldığı güvenlik önlemleri arasında ilk sırada yüzde 70,7 ile zırhlı/çelik kapı alırken, bu sırayı yüzde 35,5 ile güvenlik kamerası, yüzde 28 ile pencerelere panjur veya korkuluk takılması takip etti.

EN DÜŞÜK ORANLI ÖNLEMLER Kayıtlara geçen en düşük oranlı önlemler ise yüzde 4,7 ile hırsız alarmı, yüzde 4,8 ile bekçi köpeği ve yüzde 5,5 ile biber gazı/elektro şok oldu.

KIRDA SİLAH, KENTTE PANJUR Kent-kır sınıflamasına göre alınan güvenlik önlemleri arasında kırda ateşli silah ve bekçi köpeği önlemleri, orta yoğun kentte pencerelere panjur veya korkuluk takılması önlemi öne çıktı. Kentte zırhlı-çelik kapı, güvenlik kamerası, daha yüksek çit veya duvar, özel kapı kilitleri, güvenlik görevlisi, biber gazı-elektro şok ve hırsız alarmı gibi önlemlerin daha sık kullanıldığı belirlendi.

EN DÜŞÜK SUÇ TÜRÜ Araştırmada suç türleri içinde 15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranı da incelendi. Buna göre cinsel olmayan taciz yüzde 4,6, bilişim suçları yüzde 3,5, tüketici dolandırıcılığı yüzde 2,8 ile ilk sıralarda yer aldı. En düşük yaygınlık hızına sahip suç türleri arasında ise yağma, araç hırsızlığı, araçtan kişisel eşyanın çalınması bulundu.

HIRSIZLIK ORANLARI Evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığı suç türlerinde "100 bin lira ve üzeri", diğer suç türlerinde de "25 bin-99 bin 999 lira" değerlerindeki kayıplar ikinci sıralarda yer aldı. Ev hırsızlık olaylarında yüzde 16,6'sında evden bir şey çalınmadığı, yüzde 15,5'inde elektronik-elektrikli eşya ve yüzde 14,9'unda mücevher, saat, altın çalındığı saptandı.

