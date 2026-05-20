Göztepe, bir dönem Sivasspor forması da giyen Noah Sonko Sundberg transferinde sona yaklaştı. Bonservisi Bulgaristan kulübü Ludogorets'te bulunan deneyimli savunma oyuncusunun, kısa süre içinde İzmir’e gelmesi bekleniyor.

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Göztepe'de yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalar hız kazandı. İzmir kulübü, ilk olarak savunma oyuncusu Heliton ile yollarını ayırırken; oluşan boşluğu doldurmak için rotasını Bulgaristan'a çevirdi.

SUNBERG ADIM ADIM GÖZTEPE'YE

Sarı-kırmızılılar, bonservisi Ludogorets'te bulunan ve geçtiğimiz sezonu Aris'te kiralık olarak geçiren, bir dönem Sivasspor forması da giyen Noah Sonko Sundberg'in transferinde sona yaklaştı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde 29 yaşındaki stoperin, kısa süre içerisinde İzmir’e gelmesi bekleniyor.

Noah Sonko Sundberg

Noah Sonko Sundberg, 2025-2026 döneminde Aris'te 16 maça çıktı. Deneyimli oyuncu, 1 gol atarken, 2 de sarı kart gördü. 29 yaşındaki futbolcu, Levski Sofya’da oynadığı dönemde Stanimir Stoilov'la birlikte çalışmıştı.

