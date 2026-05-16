Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında ağırladığı Göztepe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Samsunspor, Göztepe'yi konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi, 3-0'lık skorla kazandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

10. dakikada Coulibaly'nin pasında Elayis Tavsan'ın şutunda kaleci Lis'ten dönen top, Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

12. dakikada Antunes'in yerden pasında Taha Altıkardeş'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

25. dakikada Juan'ın ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Janderson'un çektiği şutu kaleci Okan Kocuk çıkarttı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

36. dakikada gelişen Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Cherni'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Juan'ın vuruşunda top filelerle buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesinin ardından golü faul nedeniyle iptal etti.

67. dakikada Antunes'in kullandığı serbest vuruşta yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

85. dakikada Mouandilmadji'nin pasıyla kale önünde Elayis Tavsan'ın şutunda top ağlara gitti: 2-0

89. dakikada gelişen Samsunspor atağında Elayis Tavsan'ın pasında Mouandilmadji, ceza saha içinde çektiği şutta meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşma, Samsunspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diabate, Van Drongelen, Soner Gönül, Elayis Tavsan, Ntcham, Yalçın Kayan, Coulibaly, Holse, Mouandilmadji

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan

