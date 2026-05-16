İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Zayn Sofuoğlu'ndan motosiklet şovu! Stadyumda tur attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca Turka Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni Programı"na katıldı. Programda, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, gösteri yaptı.
Yaşam 2 dk önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşması öncesinde Turka Kocaeli Stadyumu'nda minik motosikletçi Zayn Sofuoğlu akrobatik şov yaptı.
- Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağı dalgalanan motosikletiyle gösteri sundu.
- Gösteri, binlerce genç tarafından ilgiyle izlendi ve büyük alkış aldı.
- Bu gösteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından önce gerçekleşti.
- Zayn Sofuoğlu, eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğludur.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşması öncesinde Turka Kocaeli Stadyumu'nun zeminine inen eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağı dalgalandırdığı motosikletiyle yaptığı akrobatik şovla tribünlerden büyük alkış topladı.
ZAYN'DAN MOTO ŞOV
Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, "Bir Gençlik Şöleni"nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı öncesinde stadyum zeminine çıktı.
Minik yeteneğin, arkasında Türk bayrağı dalgalanan motosikletiyle gerçekleştirdiği sürüş performansı ve akrobatik hareketler, tribünleri dolduran binlerce genç tarafından ilgiyle izlendi. Heyecanlı gösteri stadyumdan büyük alkış aldı.
