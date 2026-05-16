15 Mayıs Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde büyük sırrı öğrenen Adil, bu kez kendisini tamamen çıkmazın içinde buldu. Şerif’in Eleni’yi Gürcistan’a kaçırması dizide tansiyonu yükseltirken, Esme ise ölüm kalım savaşı verdi. Son bölüm finali ardından gözler fragmana çevrildi. Fragmanın yayınlanmamış olması sezon finali sorularını gündeme getirdi. Peki, Taşacak Bu Deniz 29 bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, sezon finali mi yapacak?

Taşacak Bu Deniz hayranları yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. 29. bölüm fragmanının yayınlanmaması sonrası izleyiciler, dizinin yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Sezon finali iddiaları gündeme gelirken, “Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

TAŞACAK BU DENİZ FRAGMANI NEDEN YOK?

Taşacak Bu Deniz 28. bölümün ardından yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması izleyicilerin dikkatini çekti. Her hafta bölüm sonrası fragman paylaşan dizinin 29. bölüm tanıtımının gelmemesi, “Yeni bölüm yayınlanmayacak mı?” sorularını beraberinde getirdi. Dizinin ekran macerasına 22 Mayıs Cuma günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.



SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizinin sezon final tarihi belli oldu. Televizyon kulislerinden gelen bilgilere göre Taşacak Bu Deniz dizisinin 5 Haziran 2026 Cuma akşamı sezon finali yapması planlanıyor.

