İstanbul ekibi, Süper Lig'e galibiyetle veda etti
Küme düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek lige galibiyetle veda etti.
Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada 1-0 geriye düşen Fatih Karagümrük, geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Fatih Karagümrük, lige Alanyaspor galibiyetiyle veda etti. Akdeniz ekibi ise 37 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
10. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip ceza yayına kadar giden Maestro'nun çektiği şutta kaleci Furkan Bekleviç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada Meschack'ın pasında savunma arkasına sarkan Ui-jo'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Furkan Bekleviç, ayaklarıyla gole izin vermedi.
32. dakikada Alanyaspor öne geçti. Hadergjonaj'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Meschack, dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selahattin Altay, Mücahid Adem Çelebi
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Traore, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Larsson
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Viana, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Duarte, Enes Keskin, Ui-jo, Meschack