İskoçya Premiership’in son haftasında Celtic, sahasında Hearts’ı 3-1 mağlup ederek tarihindeki 56’ncı şampiyonluğunu ilan etti. Uzatma dakikalarında gelen gollerle zafere ulaşan yeşil-beyazlılarda taraftarlar maç sonunda sahaya inerek büyük coşku yaşarken, Hearts’ın 66 yıllık şampiyonluk hasreti ise devam etti.

Karşılaşmada Hearts, 43. dakikada Lawrence Shankland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Celtic ise 45+4. dakikada penaltıdan Arne Engels ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi. Mücadelenin 87. dakikasında Daizen Maeda sahneye çıktı ve attığı golle Celtic'i 2-1 öne geçirdi. 90+8. dakikada ise Callum Osmand kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.

Celtic ile Hearts karşı karşıya geldi

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Maçın uzatma dakikalarında Celtic'in kontra atak sayesinde attığı golün sonrasında, ev sahibi ekibin taraftarları golü ve şampiyonluğu kutlamak için sahaya akın etti. Oyuncularla beraber galibiyeti ve 56'ncı şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, güvenlik görevlileri eşliğinde sahadan çıktı.

Celtic taraftarlarının sahaya girdiği an

HEARTS'IN SON ŞAMPİYONLUĞU 1960 YILINDA GELMİŞTİ

Tarihinde 4 şampiyonluğu bulunan Hearts, ligdeki son zaferini 1959-60 sezonunda yaşadı. 1950-60 arasında en başarılı dönemlerinden birini yaşayan başkent temsilcisi, 2 lig, 4 Lig Kupası ve 1 İskoçya Kupası'nı müzesine götürdü.

2013'te mali kriz nedeniyle kayyuma devredilen Hearts, taraftarlarının büyük fedakarlığıyla ekonomik zorlukları aşmıştı.

