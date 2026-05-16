Robert Lewandowski'nin transfer açıklaması: Barcelona kararını bizzat duyurdu
Dünyaca ünlü golcü Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı. 37 yaşındaki yıldız, Avrupa devleri Borussia Dortmund ve Bayern Münih'te forma giydikten sonra İspanyol ekibine transfer olmuştu.
Sezonu şampiyon tamamlayan Barcelona'da Robert Lewandowski, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "zorluklarla ve yoğun çalışmayla dolu 4 yılın ardından" İspanyol devinden ayrılma zamanının geldiğini belirtti.
"GÖREVİMİ TAMAMLADIM"
37 yaşındaki golcü, "Görevimin tamamlandığı hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günlerimde taraftarlardan aldığım sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim. Bu güzel 4 yıl boyunca tanıştığım herkese teşekkür ederim. Kariyerimin en inanılmaz bölümünü yaşama şansını bana veren Başkan Laporta'ya özel teşekkürler. Barça ait olduğu yere geri döndü" ifadelerini kullandı.
4 YILDA 7 KUPA
Polonyalı santrfor, Barcelona kariyerinde 3 İspanya LaLiga, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası (Copa del Rey) kazandı.