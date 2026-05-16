İngiltere Federasyon Kupası’nda sezonun en kritik randevusu için geri sayım sona erdi. Chelsea ile Manchester City, Wembley’de oynanacak FA Cup finalinde kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkarken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Chelsea-Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

FA Cup finalinde İngiliz futbolunun iki güçlü ekibi Chelsea ve Manchester City kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesinde maç saati, canlı yayın kanalı, ilk 11'ler ve canlı yayın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

CHELSEA-MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE İZLENİR

İngiltere Federasyon Kupası final mücadelesi Türkiye’de tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Futbolseverler karşılaşmayı hem televizyon yayını hem de dijital platform üzerinden canlı izleme imkanına sahip olacak. Karşılaşmanın özellikle sosyal medyada büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Wembley Stadyumu’nda oynanacak final karşılaşması İngiltere futbol sezonunun en önemli organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Chelsea sezonu kupayla tamamlamak isterken, Manchester City ise teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde bir kez daha kupa kaldırmayı hedefliyor.

Chelsea-Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda? FA Cup maç yayın bilgileri

CHELSEA-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak FA Cup finali tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda platformun mobil uygulaması ve dijital yayın servisleri üzerinden de takip edilebilecek.

CHELSEA-MANCHERSTER CİTY İLK 11'LER

Chelsea - Manchester City karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu!

Chelsea: R. Sanchez, Fofana, Colwill, J. Hato, Gusto, R. James, Caicedo, Cucurella, Palmer, Enzo Fernandez, J. Pedro.

Manchester City: Trafford, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Semenyo, O. Marmoush, Doku, Haaland.

Chelsea-Manchester City maçı nerede izlenir, hangi kanalda? FA Cup maç yayın bilgileri

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Manchester City FA Cup final karşılaşması 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Wembley Stadyumu’ndaki mücadele Türkiye saati ile 17.00’de başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası