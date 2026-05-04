Manchester City, 6 gollü düelloda puanı 90+7'de kurtardı
Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldı ve bir maç eksiğiyle lider Arsenal'ın 5 puan gerisine düştü.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, David Moyes'un çalıştırdığı Everton ile deplasmanda karşılaştı.
MAVİLER PUANI UZATMADA ALDI
Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılan Manchester City, bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışında geriye düştü. Everton'a puanı getiren golleri 68 ve 81. dakikalarda Thiemo Barry ile 73. dakikada Jake O´Brien kaydetti. City'nin gollerini ise 43 ve 90+7. dakikada Jeremy Doku ve 83. dakikada Erling Haaland kaydetti.
CITY'NİN BİR MAÇI EKSİK
Bu skorla ligde 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Maviler, bir maç eksiğiyle lider Arsenal'in 5 puan gerisinde ikinci sırada kaldı. Manchester City, Preimer Lig'in bir sonraki haftasında Brentford'u konuk edecek. Everton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.