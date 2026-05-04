Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldı ve bir maç eksiğiyle lider Arsenal'ın 5 puan gerisine düştü.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, David Moyes'un çalıştırdığı Everton ile deplasmanda karşılaştı.

MAVİLER PUANI UZATMADA ALDI

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılan Manchester City, bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışında geriye düştü. Everton'a puanı getiren golleri 68 ve 81. dakikalarda Thiemo Barry ile 73. dakikada Jake O´Brien kaydetti. City'nin gollerini ise 43 ve 90+7. dakikada Jeremy Doku ve 83. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Everton - Manchester City

CITY'NİN BİR MAÇI EKSİK

Bu skorla ligde 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Maviler, bir maç eksiğiyle lider Arsenal'in 5 puan gerisinde ikinci sırada kaldı. Manchester City, Preimer Lig'in bir sonraki haftasında Brentford'u konuk edecek. Everton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası