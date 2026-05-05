İstanbul'da 5-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Bakırköy'de ulaşım düzenlemesine gidildi. Emniyet, sabah 07.00-19.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurarak sürücüleri alternatif güzergahlar için uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruya göre Bakırköy bölgesinde 5-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında geniş kapsamlı trafik düzenlemelerine gidilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuar nedeniyle 07.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

İŞTE KAPANACAK YOLLAR

"Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol."

Alternatif yolların da Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak, Yeni Havalimanı Caddesi olduğu açıklandı.

