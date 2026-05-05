Türkiye’nin 26 şehrinde 5 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, evli ve birden fazla çocuklu bireyler kendilerini daha mutlu, huzurlu ve güvende hissediyor. En kaygılı kesim ise bekârlar...

İstanbul Aile Vakfı (İSAV), Türkiye’nin demografik yapısına ışık tutan 26 ilde 5 bin kişiyle gerçekleştirdiği geniş kapsamlı saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

EN MUTLU EVLİLER

Araştırmanın çarpıcı bulgularına dikkat çeken Vakıf Başkanı Üner Karabıyık “Türkiye’de kendini en mutlu, huzurlu ve güvende hissedenler evli ve çok çocuklu olanlar. Buna karşın; baskı, sıkıntı ve kaygıyı en yoğun yaşayan kesim ise kahir ekseriyetle bekârlar ve yüksek eğitimli kişiler” ifadelerini kullandı.

Evli ve çok çocuklu olanlar ‘en’ mutlu!

"BU MİLLETİ VE İNSANLIĞI AYAKTA TUTUN"

Gençlerin evlilik önündeki en büyük engel olarak ekonomiyi gördüğünü ancak maddi teşviklerin tek başına çözüm olmadığını belirten Karabıyık, psikososyal faktörler ile maneviyatın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Aile kurmanın bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Karabıyık “Ocakların tütmesi evliliğinize bağlı. Gençler evlenin, çocuk sahibi olun. Bu milleti ve insanlığı ayakta tutun” çağrısında bulundu.

