Düğün maliyeti 2 milyon TL’yi buldu. Evliliğin ilk yıllarında boşanmalar patladı. Eşler arası güven unutuldu, borç yükünü paylaşma korkusu yaşayan çiftler soluğu noterde alıyor. Evlilik sözleşmesine talep iki yılda yüzde 40 arttı

KAAN ZENGİNLİ - Artan enflasyon, yüksek kredi faizleri ve piyasadaki fırsatçılık, evlilik hazırlığındaki çiftleri ağır bir finansal yükün altına sokuyor. Eşya, tadilat ve organizasyon dahil ortalama 2 milyon TL’yi bulan düğün maliyetleri, çiftlerin evliliğe devasa ‘düğün paketleri’ ve ihtiyaç kredileriyle eksi bakiyede başlamasına sebep oluyor. Ancak asıl kriz, bu büyük masraflarla kurulan yuvaların hızla dağılmasıyla patlak veriyor.

Aşk biter 'hesap' kalır! Evlilik sözleşmesine rekor talep

HER GÜN 537 YUVA DAĞILIYOR

TÜİK’in 2025 sonu verilerine göre boşanma oranları tarihî zirvesini gördü. Yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken, bu tablo günde ortalama 530 yuvanın dağıldığı anlamına geliyor. Boşanmaların yaklaşık yüzde 40’ının evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi çok erken bir dönemde gerçekleşmesi ise dikkat çeken en kritik veri olarak öne çıkıyor. Hukukçular, bırakın evi veya arabayı; artık bir televizyonun dahi değerli hâle geldiğini ve ev eşyası paylaşımı yüzünden davaların yıllarca uzadığını belirtiyor.

BEYAZ YAKALILAR TERCİH EDİYOR

Ortaya çıkan bu tablo, çiftleri henüz imza atmadan bir “finansal koruma kalkanı” oluşturmaya itti. Resmî adıyla Mal Rejimi Sözleşmesi (Evlilik Sözleşmesi) taleplerinde noterlerde yüzde 40’lık bir artış yaşandı. Maliyeti 5.500 TL’yi bulan bu sözleşmeler, artık sadece iş insanlarının değil, ağırlıklı olarak eğitimli ve beyaz yakalı kesimin güvencesi konumunda.

KİM HANGİ BORCU ÖDER?

En büyük kavga sebebinin ‘bekârlık borçları ve evlilik taksitleri’ olduğunu belirten Avukat Caner Yılmaz, hukukî süreci şöyle özetliyor: Eskiden ‘Bana güvenmiyor musun?’ diye sorulan meşhur soru, yerini ‘Geleceğimizi ve birbirimizi koruyalım’ mantığına bıraktı. Bize en çok evlilik öncesi borçlar ve düğün takılarıyla geliyorlar. Evlilik öncesi aldığınız bir taşınmazın taksitlerini evliyken maaşınızla ödüyorsanız, o taksit miktarı üzerinde eşinizin de hakkı doğar.

EVLİLİK ORTAKLIK MODELİNE DÖNÜŞTÜ

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sosyolog Selin Erdem, evlilik sözleşmelerindeki bu artışı ‘duygusal rasyonalizm’ olarak tanımlıyor. Erdem’e göre modern birey, aşk ile ekonomi arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Madalyonun diğer yüzünde ise ‘maddi imkânsızlıklar’ sebebiyle boşanamayan çiftler yer alıyor. Evlilik, yalnızca duygusal bir birliktelik olmaktan çıkıp, risklerin yönetildiği, krizlere karşı çıkış planlarının önceden hazırlandığı bir ortaklık modeline dönüşüyor.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER Aile Bakanlığı evlenecek gençlere yönelik destek paketini açıkladı! 250 bin TL evlilik kredisi başvuru rehberi

YENİDEN BAŞLAMAK KÜLFET GELİYOR

Ucu açık avukatlık masrafları ve tek maaşla altından kalkılamayacak çocuk bakım giderleri eklendiğinde, boşanmak sadece duygusal bir yıkım değil, devasa bir ‘finansal iflas’ riski taşıyor. Tek evden iki ayrı kira, depozito ve emlakçı komisyonu ödenen bir sürece geçmek ve 2026 şartlarında sıfırdan ev düzmek, çiftleri ekonomik bir çıkmaza sürüklüyor. Ayrılmayı başarıp yeni bir hayat kurmaya çalışanların ‘hızlı nakit’ arayışı ise, ev eşyalarını spot piyasasında yok pahasına satmaya kadar gidiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası